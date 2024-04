Bald sollen die Wartenden am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in Zweibrücken wieder erkennen können, was die Stunde geschlagen hat. Die öffentliche Uhr unter der ZOB-Überdachung wird überholt. Jenes der beiden Zifferblätter, das der Fruchtmarktstraße zugewandt ist, ist seit Monaten auf 9.08 Uhr eingefroren. Auf Anfrage verspricht Christine Brunner vom Hauptamt, dass städtische Bedienstete sich diese Woche der Sache annehmen werden. Dann werde sich auch um das Zifferblatt auf der Rückseite der Uhr gekümmert, die zum Alexanderplatz zeigt: Dort funktioniert die ZOB-Uhr zwar, allerdings ist sie noch auf Winterzeit eingestellt. Während das Bauamt für das Beheben von Defekten an Uhren zuständig sei, werde die Umstellung auf Sommerzeit von der Abteilung Stromversorgung der Stadtwerke übernommen.