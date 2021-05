Tennis: 40 Jahre nach seinem Vater gelang Marcel Benoit aus Zweibrücken das gleiche Kunststück, denn der 18-jährige Zweibrücker holte sich bei den saarländischen Tennismeisterschaften in der Kategorie U18 den Meistertitel. Auf der Anlage des TC Merzig bezwang Benoit, der für den TC Neunkirchen spielt, seinen Teamkollegen Moritz Anterist mit 6:3, 6:2.

Das Talent zum Tennisspielen liegt bei Familie Benoit in den Genen. Schon Marcels Vater Frank hat in seiner aktiven Zeit ebenfalls erfolgreich Tennis gespielt. Der heute 57-jährige Senior, der als Steuerberater tätig ist, wechselte in jungen Jahren von Zweibrücken zum TC Neunkirchen, wo er in der Zweiten Bundesliga Tennis spielte. Aktuell spielt der fitte Mittfünfziger, der seit 18 Jahren als Vorsitzender die Vereinsgeschicke des Neunkircher Tennisclubs leitet, in Neunkirchen bei den Herren 50 in der Saarlandliga.

Abitur im Blick

„Im nächsten Jahr will er vielleicht bei der ersten Herrenmannschaft noch einmal Einsatz zeigen,“ meint Filius Marcel. Auch Mutter Petra ist sportlich ambitioniert, hat aber noch einen weiteren Schwerpunkt, denn die 54-jährige Sporttherapeutin ist auch als Buchautorin am Werk. Im Oktober veröffentlicht sie ihr drittes Buch „Einfach richtig älter werden“.

Für Marcel Benoit, der wie sein Vater beim TC Weiß-Blau Zweibrücken im Alter von fünf Jahren mit dem Tennisspielen begann, ist der Meistertitel bei den Junioren der erste große Erfolg in seiner noch jungen Sportlerkarriere. Beim TC Neunkirchen spielt der Junior derzeit in der U18- Mannschaft an Position eins in der Saarlandliga, parallel bei der zweiten Mannschaft in der Saarlandliga.

„Aktuell habe ich Leistungsklasse drei, Tendenz steigend,“ gibt Benoit zu Protokoll. Um das Ziel, Leistungsklasse eins zu erreichen, ist der junge Tennisspieler fast jeden Tag auf dem Platz. „Fünfmal Training in der Woche und am Wochenende ab und an ein Turnier, seit dies in der Corana-Zeit wieder möglich ist“, berichtet der ambitionierte Gymnasiast des Zweibrücker Hofenfels-Gymnasiums. Dort will er im Januar 2021 sein Abitur in Angriff nehmen. Als Leistungsfächer hat er sich die Fächer Mathematik, Biologie und Erdkunde ausgesucht. Dass Sport nicht dabei ist, überrascht etwas, doch die eingeschränkten Kombinationsmöglichkeiten mit dem Fach Sport, unter anderem mit Deutsch, hielten Benoit davon ab.

Trainerschein im Herbst

Wenn im März 2021 noch das mündliche Abitur geschafft ist, fangen die Planungen für das Leben nach der Schule an. Beruflich hat sich Benoit noch nicht festgelegt. „Ich würde gerne in Amerika an ein College gehen, um dort für einige Zeit Tennis zu spielen“, überlegt der junge Tennisspieler wie seine sportliche Zukunft aussehen könnte. „Doch Genaueres ist noch nicht geplant. Man muss auch die Entwicklung der Corona-Pandemie abwarten.“

Die Schulferien will Benoit mit intensivem Tennisspielen nutzen. Aktuell hält er sich in Südfrankreich südlich von Bordeaux in dem Ort Dax auf. Dort will er eine Woche mit einem Freund aus Düsseldorf intensiv Tennis trainieren. „Nach meiner Rückkehr aus Frankreich werde ich dann einige Tennisturniere spielen, unter anderem in Frankfurt, Augsburg und München“, erzählt Benoit von seinen Plänen. Und Mitte August geht es wieder mit der Schule und der Abi-Vorbereitung am Hofenfels-Gymnasium in Zweibrücken weiter.

Für den Oktober hat Benoit ein weiteres Ziel ins Auge gefasst: An der saarländischen Sportschule in Saarbrücken will er seinen Trainerschein machen, um dann bei seinem Club in Neunkirchen als Jungtrainer einzusteigen. „Ich gebe aber jetzt schon einige Trainerstunden, um hinsichtlich der Ausbildung zum Tennislehrer etwas Praxis zu erlangen“, sagt er. Der junge Tennisspieler übt also schon für seine zukünftige Lehrtätigkeit auf dem Tennisplatz.

Doch egal, in welche Richtung am Ende die berufliche Entwicklung von Marcel Benoit gehen wird, Tennis wird in naher Zukunft auf jeden Fall ein Wegbegleiter bleiben.