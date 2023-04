Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Kinder und Jugendliche wachsen zunehmend in einem Umfeld auf, in dem die Auswirkungen des Klimawandels eine wichtige Rolle spielt. Aber wird das Thema auch im Schulunterricht behandelt? Und wie ist das mit Fridays for Future? Darf man für einen Demo-Besuch der Klasse fernbleiben oder bekommt man eine Fehlstunde? Wir haben nachgefragt.

Schüler für die Themen Umwelt- und Klimaschutz zu sensibilisieren, das hält Kerstin Kiehm, Schulleiterin am Helmholtz-Gymnasium, für enorm wichtig: „Nur wenn wir an vielen verschiedenen