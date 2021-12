Wer dieses Jahr auf weiße Weihnachten gehofft hat wird enttäuscht. Wie so oft hält auch dieses Jahr das sogenannte Weihnachtstauwetter Einzug: Pünktlich zu Weihnachten wird es wieder deutlich milder, nachdem es in der Nacht zum 22. bereits minus 6,9 Grad kalt war. Das kündigt der Zweibrücker Wetterexperte Patrick Lang an. Seine Vorhersage: „Ein nasses und mildes Weihnachtsfest steht uns bevor.“

Auf der Vorderseite eines Tiefs über dem Atlantik strömt um die Weihnachtsfeiertage feuchtmilde Luft vom Atlantik zu uns und gibt somit einer weißen Weihnacht in unserer Region keine Chance! So wird der gesamte Heilige Abend, der 24., ganztags von dicken Wolken bestimmt, die Sonne hat keine Chance. Immer wieder regnet es leicht bei einem mäßigen südwestlichen Wind. Morgens ist es mit 5 Grad bereits mild, und auch tagsüber wird es maximal 7 Grad nur geringfügig wärmer. In der Nacht zum ersten Weihnachtsfeiertag bleibt das Wolkengrau erhalten, es regnet immer wieder. Es kühlt bei Tiefstwerten von 6 Grad kaum ab.

Komplett auf die Sonne verzichten

Auch am 25. muss man komplett auf die Sonne verzichten. Ganz im Gegenteil bleibt die tiefe Wolkenschicht erhalten, aus ihr regnet es bei einem leichten Wind aus unterschiedlichen Richtungen bei milden 8 Grad manchmal leicht.

Die Nacht zum 2. Weihnachtsfeiertag bringt keine Wetteränderung, und auch tagsüber herrscht dieselbe Wetterküche wie an den beiden Vortagen. Es bleibt bedeckt mit gelegentlichem Regen bei einem mäßigen südwestlichen Wind. Morgens werden 4 Grad erwartet und nachmittags weiterhin milde 9 Grad.

Wintereinbruch nicht in Sicht

Voraussichtlich bleibt es anschließend bis zum Jahresende mild und nass, zeitweise auch windig. Ein Wintereinbruch ist in unserer Region momentan nicht in Sicht.