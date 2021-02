Seit Tagen protestieren die Saarbrücker Stadtverwaltung und die Parteien im Stadtrat gegen Pläne der saarländischen Landesregierung, die Außenstelle der Ausländerbehörde in der Saar-Hauptstadt dauerhaft geschlossen zu halten und ihre Dienstleistungen in Lebach zusammenzufassen – am Sitz des einzigen saarländischen Ankerzentrums für Asylbewerber. In der Stadtratssitzung am 2. März soll eine fraktionsübergreifende Resolution abgefasst werden, mit der das Innenministerium zur Wiedereröffnung der Außenstelle in Saarbrücken aufgefordert wird. Argumentiert wird damit, dass in Saarbrücken über 37.000 Bürger mit ausländischem Pass leben, was eine Anlaufstelle vor Ort unabdingbar mache. Die Stadtverwaltung bekundet ihre „Verwunderung“ darüber, dass der Saarbrücker Standort der Ausländerbehörde Anfang Januar geschlossen und die Dienststelle zur Zentralen Ausländerbehörde nach Lebach verlegt wurde. Die Stadt sei in diese Entscheidung der Landesregierung weder einbezogen noch darüber informiert worden.