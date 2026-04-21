Die wichtigste Verbindung von der Zweibrücker Innenstadt Richtung Outlet und Flughafen wird nach Pfingsten gesperrt: die Steinhauser Straße, wie sie größtenteils heißt.

Die Straße wird ab der Ampelkreuzung an der Landauer Straße bis zur Stadtgrenze hinter die Abzweigung Richtung Fasanerie erneuert. Im unteren Bereich am Gefängnis heißt sie Molitorstraße, weiter bergaufwärts Seilerstraße und ab dem Bahneinschnitt Steinhauser Straße. Sie wird in vier Abschnitten ausgebaut und dabei teilweise voll gesperrt. Für jeden Abschnitt sind drei Wochen Bauzeit vorgesehen. Das gab Steffen Mannschatz, beim Umwelt- und Servicebetrieb (UBZ) für den Straßenbau zuständig, am Dienstagabend im Bauausschuss bekannt.

Teilweise Vollsperrung, teilweise mit Ampel

Der erste Bauabschnitt beginnt am Dienstag nach Pfingsten, am 26. Mai. Dafür werden Molitor- und Seilerstraße bis zur Ringstraße am Bahneinschnitt voll gesperrt. Der zweite Bauabschnitt verläuft bis hinter die langgezogene Kurve an die Abzweigung in die Straße Am Rothenberg und die Röntgenstraße. In diesem Abschnitt wird die Straße nur halbseitig mit einer Ampel gesperrt. Zum einen sei hier die Straße breit genug, zum anderen kämen die Bewohner sonst nicht mehr an den Rothenberg und in den Wackenpfad, weil diese Straßen Sackgassen sind.

Der dritte Abschnitt bis zur Abzweigung Pasteurstraße oberhalb des Nettomarktes wird wieder voll gesperrt, weil es hier genug Möglichkeiten gibt, die Baustelle zu umfahren. Der vierte Abschnitt ist der kürzeste, aber aufwendig, weil an der Abzweigung zur Flugplatzstraße Richtung Fasanerie eine Querungshilfe für Radfahrer gebaut wird. Im vierten Abschnitt wird wieder halbseitig mit einer Ampel gesperrt. Möglicherweise werde im oberen und im unteren Abschnitt gleichzeitig gearbeitet, stellte Steffen Mannschatz in Aussicht.

Radweg in beide Richtungen

Die Straße wird abgefräst und neu asphaltiert. Die Steinhauser Straße bekommt auch in beiden Richtungen einen Radweg. Dafür entfällt eine der beiden Spuren bergauf. Die Kosten von 673.000 Euro übernimmt das Land, da es sich um eine Landesstraße handelt. Die Umleitung wird über die Kesselbachstraße gegenüber der Polizei, die Fasaneriestraße und die Flugplatzstraße ausgeschildert. Dort soll während der Bauzeit ein Halteverbot gelten.