Die Steinhauser Straße ist seit Montag gesperrt. Die wichtigste Verbindung zwischen dem Zweibrücker Stadtgebiet und dem Outlet bekommt eine neue Fahrbahndecke.

Der erste Bauabschnitt erstreckt sich von der Molitor- und Seilerstraße bis zur Ringstraße am Bahneinschnitt, der zweite verläuft bis hinter die Kurve am Abzweig Am Rothenberg und Römerstraße. Dort wird die Straße halbseitig mit einer Ampel gesperrt. Wie es heißt, sei die Straße hier breit genug, zudem kämen die Anwohner sonst nicht mehr in die Sackgassen Rothenberg und Wackenpfad. Der dritte Abschnitt bis zur Abzweigung Pasteurstraße oberhalb des Nettomarkts wird voll gesperrt: Dort gebe es genug Möglichkeiten, die Baustelle zu umfahren. Im vierten Abschnitt wird am Abzweig zur Flugplatzstraße Richtung Fasanerie eine Radfahrerfurt gebaut. Auch dort wird halbseitig mit Ampelregelung gesperrt. Die Steinhauser Straße bekommt in beiden Richtungen einen Radweg. Dafür entfällt eine der beiden Fahrspuren bergauf. Die Kosten von 673.000 Euro übernimmt das Land.