Die mittlere Bahnhofstraße ist jetzt neu gestaltet. Für die Bürger heißt das, dass dort bald neue Läden entstehen können. Sie müssen auch viel Neues beachten.

Von Patrick Göbel

15 neue Parkplätze, breitere Gehwege, und bald neue Läden: Elf Monate hat es gedauert, bis die mittlere Bahnhofstraße neu gestaltet wurde. Der Neunkircher Oberbürgermeister Jörg Aumann kündigte an, dass auf der Einkaufsstraße unter anderem ein neues Sparkassengebäude entstehen soll. Jetzt müssten noch weitere private Investitionen in die dortigen Häuser folgen, so der OB. Rund eine Million Euro hat die Neugestaltung der Straße gekostet. 66 Prozent, also 660.000 Euro, kommen aus dem Städtebauförderungsprogramm „Sozialer Zusammenhalt“ von Bund und Land. Die Neugestaltung ist Teil des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzepts (ISEK). „Das Konzept sieht für diesen Bereich eine attraktive Gestaltung vor: Wir haben mit der Neugestaltung wichtige öffentliche Leitinvestitionen gemacht“, sagte Aumann. Bürgermeisterin Lisa Hensler berichtete, dass die Stadt bereits weitere Schritte mit den Einzelhändlern vor Ort besprochen habe. „Die mittlere Bahnhofstraße ist jetzt eine ansprechend gestaltete, verkehrsberuhigte Einkaufsstraße und damit attraktiv für die Neuansiedlung“, sagte Hensler. Die Bahnhofstraße zwischen Wilhelmstraße und Wellesweilerstraße ist jetzt verkehrsberuhigt. Für Autofahrer heißt das: Nicht schneller als Tempo 20. Es wurden auch Poller installiert. Neu sind außerdem 15 Parkplätze und eine Ladezone. Die Gehwege wurden verbreitert und höhengleich neu gebaut. Auch die Fußgängerüberwege im Kreuzungsbereich Wellesweilerstraße wurden barrierefrei ausgebaut.