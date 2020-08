Am Samstag, 15. August, 21 Uhr, ehrt die Drmstädter Band Coversnake mit einem akustisch instrumentierten Auftritt vor der ACH-Halle am Zweibrücker Flugplatz einen Mann, der den Hardrock geprägt hat. Denn 1987 war Whitesnake mit David Coverdale die größte Hardrockband der Welt. „Here I Go Aagain“, 1982 auf der „Saints & Sinners“ veröffentlicht, bekam einen modernen Klang verordnet, ohne auf Druck zu verzichten. Der Titel ist eine fetzige Mischung aus Hardrock und Blues, mit Breaks gegen den Takt und einem Instrumentalteil, der bei Open-Air-Konzerten Stadien erbeben lässt. 1987 schrieb dann „Still of the Night“ Musikgeschichte, weil der Song Leute für harte Musik begeistern konnte, die sonst wenig damit zu tun haben wollten. Coverdale und damit Coversnake auf dieses Album zu reduzieren, wäre zu wenig, den denn der blonde Sänger gehörte 1973 bis 1976 auch zu Deep Purple. Karten: 15 Euro.