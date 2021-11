Mit einer Monatsmitteltemperatur von 9,8 Grad war der Oktober etwas zu warm. Mit einer Gesamtniederschlagsmenge von 70,3 Litern Regen pro Quadratmeter war es normal nass. Die Sonne schien 141,6 Stunden, etwas mehr als im Durchschnitt.

Der Monatserste verlief mit 9,1 Stunden freundlich bei 17,9 Grad. Im Anschluss stellte sich bis zum 6. mit den Tiefs Benni, Didi und Christian wechselhaftes Wetter ein. Tagsüber wurden am 2. und 3. noch bis zu 19,4 Grad erreicht, das war auch die höchste Temperatur des Monats. Vom 7. bis zum 11. übernahmen wieder Hochdruckgebiete mit den Namen Nila, Lioba und Oldenburgia das Wettergeschehen. Die Sonne schien bis zu 10,6 Stunden am 10., es wurde jedoch nicht mehr wärmer wie 16,9 Grad. Morgennebel hielt sich am 11. lange, erst zum Abend klarte es richtig auf.

Unentschlossen verlief der Zeitraum vom 12. bis zum 19. Mal überwog der Sonnenschein, mal gab es etwas Regen, oder es war sogar neblig. Bei vorherrschenden nördlichen Winden war es für die Jahreszeit etwa 4 Grad zu kalt. Nachts kühlte es bis auf 2,2 Grad am 18. ab. Und auch tagsüber blieb es oft unter 15 Grad kühl. Tief Hendrik brachte am Abend des 20. kräftigen Regen, welcher im Anschluss in Schauer überging. Bis zum Morgen des 21. fielen so 22,3 Liter auf den Quadratmeter.

Quendlinburga und Rosamunde

Am 21. gab es zwar weniger Regen, doch zog ein Südweststurm mit Orkanartigen Böen der Windstärke 11 über uns hinweg. Einige Bäume stürzten um. Es war der erste schwere Herbststurm. Im Anschluss überwog bis einschließlich dem 29. Hochdruckeinfluss. Hoch Quendlinburga und Rosamunde ließen zeitweisen Sonnenschein zu, sorgten aber auch aufgrund der fortgeschrittenen Jahreszeit des Öfteren für Morgennebel. Nachts gab es vereinzelt Frost bis -0,5 Grad am 24. und 25. Tagsüber wurden maximal noch 16,0 Grad erreicht. Mit den Tiefs Leo und Martin waren die beiden Monatsletzten öfter nass und herbstlich temperiert. Der Oktober 2020 war mit einer Monatsmitteltemperatur von 10,7 Grad zu warm. Mit 98,8 Litern Monatsgesamtniederschlag war es zu nass, die Sonne zeigte sich mit nur 57,6 Stunden deutlich zu wenig.