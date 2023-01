In der Nacht auf Samstag soll in Zweibrücken und im Saarland Schnee fallen.

Das kleine Tief Ingo zieht heute von der Nordsee über die Benelux-Staaten nach Südfrankreich. Sein Schneefallgebiet erfasst dabei aus dem Nordwesten am Freitagabend auch Zweibrücken. Bis in den späten Nachmittag hinein gibt es laut dem Zweibrücker Wetterexperten Patrick Lang bei bis zu 2 Grad nur einzelne Schneeflocken, oft ist es trocken.

Im Laufe des Abends zieht aus dem Nordwesten ein Schneefallgebiet heran, das bis Samstagmorgen vorübergezogen sein soll. In der Nacht müssen Autofahrer bei 0 bis -2 Grad mit Glätte durch Schnee rechnen. Die Wettermodelle berechnen bis Samstagmorgen eine Schneehöhe zwischen drei und sechs Zentimeter in Zweibrücken, im Saarland sogar bis zu zehn Zentimeter. In Pirmasens hingegen dürfte sehr wenig bis nichts fallen.

Am Samstag ist es trocken bei Werten um 0 Grad. Am Sonntag ist aus Osten bei 0 Grad wieder leichter Schneefall möglich.