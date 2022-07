Wetterlage:

Heute überquert uns eine schwache Kaltfront, dahinter wird es etwas kühler, bleibt aber hochsommerlich warm bei Sonne pur. Am Sonntag zieht das neue Hoch Jürgen von den Britischen Inseln Richtung Polen, zusammen mit einem kleinen Tief über Frankreich kommt ab Montag aus Südwesteuropa wieder heiße Luft zu uns.

Vorhersage:

Am Donnerstagmorgen sind es 16 Grad. Zwischen einzelnen hohen und mittelhohen Wolkenfeldern, die zu einer schwachen Kaltfront gehören, scheint am Donnerstag bei einem mäßigen nördlichen Wind oft die Sonne. Mit 33 Grad am Nachmittag wird es der heißeste Tag der Woche.

Die Nacht auf Freitag kühlt nach der Kaltfront auf zehn Grad ab. Den ganzen Tag erwartet uns viel Sonnenschein, wenige Schleierwolken. Bei 26 Grad am Nachmittag ist es angenehm warm. Der Wind kommt mäßig aus Nord.

Identisch der Samstag. Viel Sonne mit wenigen hohen Eiswolken. Morgens zehn Grad, nachmittags warme 26 bei einem wiederum mäßigen Nordwind.

Auch der Sonntag bringt keine Überraschung. Zeitweise ist er sogar wolkenlos, die Sonne strahlt von einem blauen Himmel. Der mäßige nordöstliche Wind lässt zehn Grad am Morgen und sommerliche 28 Grad am Nachmittag erwarten.

Weiterer Trend für Montag und Dienstag:

Viel Sonne und Erwärmung bis mindestens 35 Grad am Dienstag. Weitere Verschärfung der Trockenheit und der Waldbrandsituation.