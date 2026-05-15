Nachdem die vergangenen Tage von wechselhaftem und zu kühlen Schauerwetter geprägt waren (es grüßten die Eisheiligen), bestimmt zum verkaufsoffenen Sonntag in Zweibrücken ein schwacher Zwischenhochkeil unser Wetter und bringt vorübergehend Ruhe in die Wetterküche. So bleibt der Sonntag weitgehend trocken, es wechseln sich viele Wolken mit Sonnenschein ab, also ganz passabel.

Ein leichter bis mäßiger südwestlicher Wind lässt kühle fünf Grad am Morgen und 15 Grad am Nachmittag erwarten. Schon am Montag wird es wieder verbreitet nass. Erst zum Pfingstwochenende deutet sich deutlich wärmeres Wetter an.

Das Programm zum Verkaufsoffenen

Am Sonntag, 17. Mai, sind die Geschäfte in der Zweibrücker Innenstadt von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Edeka Ernst und das Zweibrücken Fashion Outlet sind ebenfalls offen. Außerdem ist übers Wochenende die Messe „Weinzeit“ auf dem Schlossplatz zu Gast. Sie hat auch am Samstag von 17 bis 23 Uhr geöffnet. Sonntags bieten die Winzer von 13 bis 18 Uhr einen Direktverkauf an. Am Samstag zeigen zudem 50 Künstler in der Fußgängerzone bei „Zweibrücken kunstvoll“ von 9.30 bis 15 Uhr ihre Werke. Am Samstag und am Sonntag ist außerdem Flohmarkt auf dem Herzogplatz.