Mit einer Mitteltemperatur von 13,4 Grad war es im Mai etwas zu warm. Und mit 34,6 Litern Regen pro Quadratmeter im ganzen Monat es deutlich zu trocken. Kein Wunder: die Sonne schien 300 Stunden.

Bis zum Monatsdritten lag Zweibrücken zwischen dem Tief Zlatina und dem Hoch Paul in leicht wechselhaftem Wetter. Einzelne Schauer und zeitweise Sonnenschein brachten am Monatsersten 11,9 Grad, am Monatsdritten