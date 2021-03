Mit einer Monatsmitteltemperatur von vier Grad war der Februar deutlich zu warm. Mit einer Gesamtniederschlagsmenge von 68 Litern Regen pro Quadratmeter war es normal nass. Die Sonne schien für 117 Stunden, das war deutlich zu sonnig.

Bis einschließlich dem Monatssiebten war es mit Tageshöchsttemperaturen bis elf Grad sehr mild, und es blieb auch nachts bei minimal 1,9 Grad frostfrei. Die Sonne zeigte sich kaum. Es gab ergiebige Regenfälle, alleine bis zum 7. waren es 57 Liter auf den Quadratmeter. Tief Siegbert brachte am 3. auch Frostgraupel. Besonders am 6. gab es so genannten Blutregen, der mit Saharastaub angereichert ist. Der Himmel leuchtete dezent orange. Dieses Phänomen ist möglich, wenn die Luft direkt aus den Wüsten Nordafrikas zu uns gelangt.

Am 8. gab es einen Temperatursturz, und es stellte sich bis zum 13. Dauerfrost ein. Der 8. selbst brachte vier Zentimeter Schnee. Auch am 9. und 10. schneite es, und am 10. blieb es mit Tief Volker auch tagsüber mit minus 5,2 Grad sehr kalt. Hoch Helida sorgte vom 11. bis 13. für viel Sonnenschein bis zu 9,7 Stunden. Nachts wurde es bis minus 10,9 Grad kalt und auch tagsüber blieb es mit maximal einem Grad bei einem Eistag. Im Bliestal froren große Wasserflächen zu und das Schlittschuhlaufen in der Natur war nach vielen Jahren wieder möglich.

Der 14. brachte noch mal viel Sonne, wurde mit 3,4 Grad schon wieder milder. Vom 15. bis 18. setzte sich bei bis zu 12,5 Grad rasch milde Luft durch, mal regnete es etwas, mal schien die Sonne. Das Wetter konnte sich zwischen Eiseskälte am 10. und Frühlingswetter am 16. nicht entscheiden. Ab dem 19. blieb es bis zum Monatsende, abgesehen vom 26., der etwas Regen brachte, trocken. Dazu wurde es immer milder, und mit Hoch Ilonka setzte sich über weite Strecken freundliches Wetter durch. Fast 20 Grad wurden am 24. erreicht, und nachts gab es, wenn überhaupt, nur noch leichten Frost bis minus 2,3 Grad. Ab dem 27. übernahm Hoch Jacqueline das Schönwetterzepter, wenn auch bei niedrigen Temperaturen.

Auch der Februar 2020 war mit einer Monatsmitteltemperatur von 6,5 Grad deutlich zu warm. Niederschlag gab es vor einem Jahr 173,3 Liter auf den Quadratmeter, was deutlich zu nass war. Die Sonne schien mit 73,9 Stunden dem Soll entsprechend.