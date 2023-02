Am Faschingsdienstag bestimmt Hoch Gabriela unser Wetter. Das heißt, es herrschen gute Vorzeichen für den Zweibrücker Faschingsumzug am Dienstag, 21. Februar, um 14.11 Uhr. Hoch Gabriela bringt einen trockenen Wechsel zwischen einigen Wolken aber auch zeitweisem Sonnenschein. Am Vormittag sind Nebel- und Hochnebelfelder möglich, die sich zügig auflösen. Bei 4 Grad am Morgen werden es nachmittags milde 13 Grad. Dazu weht ein leichter südlicher Wind. Alles in allem bestes Wetter für den Zweibrücker Faschingsumzug. Ab Mittwoch wechselhafter und deutlich kühler.