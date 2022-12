Der Winter bleibt in weiter Ferne. Zum Jahreswechsel wird es mehr als 10 Grad zu warm für die Jahreszeit.

Die Wetterlage:

In den kommenden Tagen liegen wir bis über den Jahreswechsel hinaus in einer ungewöhnlich milden Südwestströmung, die Luft aus Spanien zu uns bringt. Eingereiht wie an einer Perlenschnur sind immer wieder Tiefdruckgebiete, weshalb es wechselhaft bleibt. Kalte Luft aus Nord- und Osteuropa hat keine Chance. Somit bleibt der Winter in weiter Ferne.

So wird unser Wetter:

An Silvester gibt es vormittags bei 10 Grad leichten Regen. Am Nachmittag wird es trocken, und die Sonne zeigt sich etwas. Bei einem mäßigen südwestlichen Wind mit Böen bis zu 60 Kilometer pro Stunde, Windstärke 7, sind bis zu 17 Grad möglich, was für diese Jahreszeit 11 bis 12 Grad zu warm ist.

Zum Jahreswechsel um Mitternacht wird es nur leicht bewölkt sein bei 11 Grad sowie einem mäßigen Südwestwind.

Der Neujahrstag bringt einen freundlichen und trockenen Wechsel zwischen Sonne und Wolken bei viel zu milden 17 Grad, nachdem wir morgens wiederum bei 10 Grad gestartet sind. Der mäßige Süd- bis Südwestwind hält weiterhin an.

Auch an den folgenden Januartagen ist kein Winterwetter in Sicht. Nachtfrost ist bis auf weiteres unwahrscheinlich. Es bleibt wechselhaft, immer wieder regnet es, wird aber mit Höchstwerten von unter 10 Grad kühler.