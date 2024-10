Die Auffahrt zur Westspange der Saarbrücker Stadtautobahn 620 bleibt rund zwei Wochen länger gesperrt. Das teilt die Autobahn GmbH des Bundes am Mittwoch mit. Betroffen ist die Auffahrt zur Westspange in Richtung Saarlouis. Die Umleitung führt weiterhin über die Heuduckstraße und die Malstatter Straße zur Anschlussstelle Malstatter Brücke und von dort wieder auf die A620. Ursprünglich sollte die Sperrung am vergangenen Sonntag aufgehoben werden. Grund sind laut Autobahn GmbH unvorhergesehene Zusatzarbeiten: Beim Rückbau der Bausubstanz habe sich gezeigt, dass für die neuen Schutzplanken zusätzlich ein neues Streifenfundament angelegt werden müsse. Nachdem der Beton ausgehärtet und die Schutzplanken montiert sind, könne die Auffahrt zur Westspange voraussichtlich in anderthalb Wochen, am 21. Oktober, wieder freigegeben werden.