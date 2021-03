Seit Montag sind das Zweibrücker Westpfalzstadion, andere Freiluft-Sportstätten der Stadt sowie private Sportanlagen wieder nutzbar, wie die für den Sport zuständige Beigeordnete Christina Rauch mitteilt. Möglich ist nach der jüngsten 17. Corona-Verordnung des Landes Rheinland-Pfalz kontaktloses Freiluft-Gruppentraining mit bis zu zehn Erwachsenen und Training mit bis zu 20 Kindern bis 14 Jahre.

Ein entsprechendes Hinweisschild wurde am Montagmorgen am Eingangstor zum Westpfalzstadion aufgehängt. Darauf ist grün gedruckt zu lesen, was erlaubt ist. Unter Beachtung der Hygienekonzepte dürfen Erwachsene maximal zu zehnt mit einem Trainer kontaktfrei trainieren, Kinder in Gruppen mit bis zu 20 Sportlern plus Trainer. Wie Rauch mitteilt, sind Zuschauer nicht zugelassen (außer enge Verwandte von minderjährigen Kindern). Zudem können die Gemeinschaftsräume inklusive Umkleiden und Kabine weiter nicht genutzt werden.

Weitere wichtige Informationen für Vereine und Sportler sind in der Corona-Landesverordnung im Internet (www.corona.rlp.de) unter Paragraf 10 (Sport) und Teil 10 (Ordnungswidrigkeiten) zu erfahren. Die Stadt Pirmasens hat ihre Sportstätten gestern auch wieder geöffnet; der Kreis Südwestpfalz prüft noch, in welchem Umfang geöffnet werden kann.