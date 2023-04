Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Reiten nach Westernart, das gab es an drei Turniertagen übers Osterwochenende im Landgestüt in Zweibrücken. Der saarländische Landesverband der Europäischen Western-Union (EWU) nahm für sein offizielles Wettkampfturnier gleich beide Reithallen und den großen Freiplatz in Beschlag.

188 Reiter-Pferd-Kombinationen von Jugendlichen bis zu Erwachsenen trugen den Wettbewerb in ihrer jeweiligen Kategorie aus und zeigten den Richtern ihr Können. „Wir hatten