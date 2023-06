Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Seine Stimme bebt, die Leute flippen aus. 100 Zuschauer feuern Pepe Pirmann den Refrain entgegen, dass es kracht. Der Mann, der Westernhagen auf die Bühne bringt, ist in Topform. „Sexy“ reißt am Samstag in der Eventhalle alle von den Stühlen.

Pepe Pirmann, der die Westernhagen-Tribute-Band Halleluja für den Mann mit der heiseren Stimme seit 2017 am Leben erhält, hat um 23 Uhr „Gänsehaut, und die geht gar nicht