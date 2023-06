Rund 100 Jagdpatronen sind am Mittwoch in einem Schrottcontainer auf dem Homburger Wertstoffhof entsorgt worden.

Mitarbeiter, so die Stadt-Pressestelle, wurden auf die illegale Entsorgung aufmerksam und meldeten den Vorfall der Polizei. Ein Teil der Munition wurde per Hand aus dem Container gelesen, allerdings sind manche Patronen bis zum Grund gefallen. Der Schrottcontainer musste komplett geleert werden und der Abfall per Hand von der Polizei und den Werstoffhof-Mitarbeitern durchsucht werden. „Dieses illegale Vorgehen und auch der große Aufwand hätten vermieden werden können, wenn für die Entsorgung der Patronen ein legaler Weg beschritten worden wäre“, sagt Claudia Ohliger, Leiterin des städtischen Betriebshofs.

Inhaber eines Waffenscheines können Munition bei der Waffenbehörde abgeben oder sie dort anderen Waffennutzern überlassen. Im Hausmüll dürfe Munition keinesfalls entsorgt werden.