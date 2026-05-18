Bei der Paneuropa-Union wurden die Vorstandsposten neu besetzt. Der Zweibrücker Werner Euskirchen ist fortan Ehrenvorsitzender.

Bei der Mitgliederversammlung der Paneuropa-Union Rheinland-Pfalz in Mainz hat es nach 32 Jahren einen Wechsel an der Spitze gegeben. Werner Euskirchen aus Zweibrücken, Gründer des Landesverbandes, gab den Vorsitz ab und wurde zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Zu seiner Nachfolgerin wählten die Mitglieder einstimmig Gabriele Müller aus Mainz.

Mit der Wahl stellte sich der Landesvorstand komplett neu auf. Neue stellvertretende Vorsitzende ist Kyra Jackson, die aus Zweibrücken stammt und heute in Mainz lebt. Schatzmeister wurde Frank Werner aus dem Hunsrück, Schriftführer Nikolaus Poppitz aus Mainz. Als Beisitzer gehören Alexandra Bech (Mainz), Roland Wortmann (Trier) und Dieter Sahm aus dem Westerwald dem Vorstand an. Müller kündigte an, die Paneuropa-Union in ganz Rheinland-Pfalz stärken und verstärkt junge Familien für die Arbeit des Verbandes gewinnen zu wollen.