Zum zwölften Mal fand am Samstag Zweibrücken kunstvoll statt. Mehr als 40 Künstler haben in der Fußgängerzone Bilder und andere Kunstwerke ausgestellt und verkauft.

Größter Unsicherheitsfaktor im Vorfeld der Veranstaltung Zweibrücken kunstvoll ist das Wetter gewesen, das jedoch mitgespielt hat. „Mir ist ein riesiger Stein vom Herzen gefallen“, sagte am Samstagmittag Citymanagerin und Mitorganisatorin Petra Stricker. Das Stadtmarketing hat die Kunstmeile zusammen mit Mode Franck, Birgit Neuhardt – und unterstützt vom Gemeinsamhandel Zweibrücken – mittlerweile zum traditionellen Kunstevent gemacht.

Von Anfang an dabei und sozusagen Erfinderin der Open-Air-Veranstaltung ist Birgit Neuhardt. Die Kauffrau malt selbst und hatte vor der Premiere vor zwölf Jahren nicht nur an sich, sondern an viele andere Künstler und Künstlerinnen gedacht. „Viele, die malen, haben keine Chance, ihre Bilder zu zeigen. Ich war in Paris und habe auf dem Montmartre die Stimmung erlebt und dachte: Wir haben so eine schöne Fußgängerzone, warum sollten wir das nicht hier machen können? So können Werke gezeigt werden, die sonst im Keller verschwinden“, erinnerte sie am Samstag an die Anfänge des „Zweibrücker Montmartre“.

Jahrtausendealte Maltechnik benutzt

Und natürlich hatte sie wieder selbst einen Stand mit Zeichnungen und Malereien – hauptsächlich mit Tiermotiven –, die gut ankamen beim Publikum. „Ich habe den Vorteil, dass meine Bilder klein sind und überall noch einen Platz finden“, erklärte sie. Nicht viel größer waren die beleuchteten Glasbausteine mit bunten Motiven des Schiffweilerer Fotografen Axel Mohr, der erstmals bei Zweibrücken kunstvoll teilnahm. Die Glassteine hat er gebraucht gekauft und mit Folientransfer seine Motive aufgebracht.

Aufbringen ist auch das Stichwort für ein besonderes Werk der Zweibrücker Künstlerin Margit Franke. Das Bild erinnert zwar an ein Aquarell, entstand laut Franke aber mit einer uralten Technik, die schon die alten Ägypter und Griechen nutzten. Es handelt sich dabei um Enkaustik, eine jahrtausendealte Maltechnik, bei der Farbpigmente in heißem, flüssigem Bienenwachs gelöst und aufgetragen werden. Durch Erhitzen verschmelzen die Schichten miteinander, was den Farben ihre charakteristische Leuchtkraft und eine einzigartige, dreidimensionale Tiefe verleiht.