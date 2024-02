Hofenfels-Lehrerin Silvia Dörner will mit ihren Schülern den besten Tanz des Jahres gewinnen. Dazu gehörte jede Menge Vorbereitung. Und es gab Hürden seitens der Wettbewerb-Ausschreibung.

„Ich hatte schon vor ein paar Jahren erfahren, dass es diesen Wettbewerb überhaupt gibt“, erzählt Dörner über den „Tanz des Jahres“. Auf die Aktion aufmerksam geworden ist sie beim Trainieren der Rimschweiler Tanzgruppe – das macht die Lehrerin in ihrer Freizeit. Über die Jahre hat Dörner den Wettbewerb beobachtet. „Und jetzt hab ich endlich mal Zeit gehabt, dafür ein passendes Lied rauszusuchen.“

Die Schüler in Dörners Tanz-AG waren von der Teilnahme beim Wettbewerb sofort begeistert. Es wurde diskutiert, zu welchem Lied eine Choreographie ausgearbeitet werden soll. „Da gibt es verschiedene Vorgaben“, sagt die Lehrerin. So etwa darf für den Song nicht schon eine Tanz-Choreographie existieren – von dem offiziellen Musikvideo einmal abgesehen. Und Dörner hatte ein scharfes Auge darauf, dass der Text weder beleidigend, anstößig noch sonst negativ belastet ist. Letztlich fiel die Wahl auf das Lied „Wanna Dance“ des aus Berlin stammenden Künstlers „Alle Farben“. „Der Song ist aus 2023, also relativ neu. Und in den Charts war er nie weit vorne dabei, also gab es bislang keine Choreographie.“ Zudem mache die Stimmung von „Wanna Dance“ einfach gute Laune – also perfekt für den Tanzwettbewerb.

Vorgabe: Tanz muss in zehn Minuten erlernt sein

Zusammen mit den AG-Schülern erarbeitete Dörner anschließend eine Choreographie. Diese sei bewusst einfach gestaltet. Das ist eine weitere Vorgabe des Wettbewerbes: Innerhalb von zehn Minuten muss der Tanz erlernt werden können. Ob das stimmt, konnte die HFG-Lehrerin im Unterricht schnell ausprobieren. Das Ergebnis fiel positiv aus: Auch die Schüler der anderen Sportklassen Dörners hatten die Choreographie schnell drauf. Der Tanz der Hofenfelser ist übrigens eine Mischung aus Aerobic und einfachen Hip-Hop-Schritten.

Kurz vor Weihnachten stand dann der Videodreh an. Dörners Mann übernahm die Filmarbeiten, Schüler aus der Technik-AG sorgten für die passende Musik in der Hofenfels-Aula. „Wir haben den Tanz dann auf der Bühne aufgenommen, daheim habe ich das Video dann fertig geschnitten. Da habe ich auch etwas Erfahrung drin, weil ich auf Youtube auch Tanzvideos einstelle“, berichtet Dörner.

Bis Anfang März läuft die Abstimmung

Bis Anfang März läuft nun die Online-Abstimmung. Neben dem Hofenfels-Tanz sind dort fünf weitere Tänze aufgelistet, sagt Dörner. Die besten drei kommen dann ins Finale, das soll Ende März in Enzklöserle im Schwarzwald stattfinden. Schaffen es die Hofenfelser bis dorthin, dann muss vor Ort der Tanz vor einer Jury noch mal live aufgeführt werden.

Ein Sieg beim Wettbewerb wäre für Dörner sowohl für die Schüler als auch die gesamte Region etwas Besonderes. „Es ist ja auch wichtig, dass da auch mal Zweibrücken vorkommt. Von hier war noch nie ein Tanz der Tanz des Jahres.“

Abstimmung

Die Abstimmung zum Tanz des Jahres gibt es im Internet unter tanzsport.de unter dem Reiter „Tanz des Jahres Onlinevoting“.