Die Zweibrücker Rundschau der RHEINPFALZ feiert dieses Jahr 75. Geburtstag. Klar, dass die Geschichte einer Lokalzeitung eng mit der Geschichte der Stadt und der Region verknüpft ist – und vor allem natürlich mit den Lesern, von denen viele uns bereits seit Jahrzehnten die Treue halten. Wechselnde Standorte, wechselnde Spitzen, wechselnde Mitarbeiter und Angebote in der Redaktion – unsere langjährigen Abonnenten haben das alles mitgemacht, kritisch begleitet, manchmal geschimpft, manchmal gelobt und sich manchmal auch gar nicht gemeldet. Das sollen sie jetzt aber. Anlässlich des Jubiläums suchen wir unsere treuesten und langjährigsten Leser, vielleicht gibt es sogar noch welche, die sich an unsere Anfangszeiten im Gasthaus Drumm erinnern können. Melden Sie sich bei uns, erzählen Sie uns Ihre Geschichte im Sinne von „Die RHEINPFALZ und ich“, vielleicht gibt es Anekdoten, vielleicht Kritik, vielleicht wickeln Sie immer Ihr Gemüse in die Zweibrücker Rundschau ein oder benutzen sie als Malerhut. Das alles würden wir gerne wissen und auch veröffentlichen. Die Treuen sollen sich trauen, wir würden uns sehr freuen! Sie können unser Sekretariat anrufen unter Telefon 06332 922139 oder uns eine E-Mail schicken unter redzwe@rheinpfalz.de, Stichwort „Treue Leser“.