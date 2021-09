Am Montag, 20. September, bieten der FC Homburg und sein langjähriges Mitglied, der Arzt Michael Arndt, zum zweiten Mal eine öffentliche Corona-Impfaktion m Waldstadion an. Von 16.30 bis 19.30 Uhr werden dort in der VIP-Lounge die Impfstoffe der Hersteller Biontech und Johnson & Johnson verabreicht. Angeboten werden sowohl Erst- als auch Zweitimpfungen. Jeder Interessent darf spontan kommen, eine Voranmeldung ist nicht nötig. Wer sich am Montag im Waldstadion impfen lässt, wird vom FC Homburg zu einem Heimspiel der aktuellen Regionalliga-Saison 2021/2022 eingeladen. Rafael Kowollik, Geschäftsführer des FC Homburg: „Die Resonanz auf unsere erste Aktion im August war überwältigend. Die Zahl der Impfwilligen, die wir erwartet haben, wurde bei Weitem übertroffen.“