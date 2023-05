Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der St. Ingberter Pfanne wird wieder gebrutzelt, was das Zeug hält. Die Zutaten: ein zum Schreien witziger Komiker, ein Träumer und Musik-Comedy, die enttäuschte. Die 35. Auflage des Kabarett-Wettbewerbs ging am Dienstag in den dritten Tag. Viel Absurdes und Witziges bot sich den 350 Zuschauern in der voll besetzten Industriekathedrale Alte Schmelz – aber auch Enttäuschendes.

Es ist Viertel vor Neun, da strahlt mit dem Komiker Rainer Holl der hellste Stern des Abends von der Bühne. Er bezeichnet sich selber als „menschgewordene Programmänderung. Ich