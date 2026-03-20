Der achtplazierte SV Battweiler empfängt den Neunten Palatia Contwig auf wahrscheinlich arg strapaziertem Rasen. Beide Teams sind auch personell arg gebeutelt.

Das Duell am Sonntag (15 Uhr, Rasenplatz An der Pfarrwiese) zwischen dem SV Battweiler und dem SV Palatia Contwig ist nicht nur ein örtliches Nachbarschaftsduell, es trifft zudem der Achte (SVB) auf den Neunten (SVP) der Bezirksliga Westpfalz. Im Hinspiel in Contwig teilten sie sich beim 1:1 die Punkte. Beide Teams sind mit zwei Siegen, aber auch zwei Niederlagen ins neue Fußballjahr gestartet. Drei Heimpartien in Folge hatte zuletzt der SV Battweiler . Mit den Erfolgen über Alsenborn (2:1) und im Nachholspiel am Mittwochabend gegen Ramstein (4:0) gab es ein kleines Durchatmen bei Spielern und Trainern, nach zwei verlorenen Partien zu Jahresanfang. Der positive Trend ist für Spielertrainer Pablo Geßner, mit Blick auf die personelle Situation, nicht selbstverständlich. „Durch personelle Probleme mussten wir schon am Sonntag sehr viel umstellen“, berichtet er. Stürmer Andre Homberg spielte Innenverteidiger, Joshua Jost sprang im Spiel die Schulter heraus, so dass er ausgewechselt werden musste. An seiner Stelle brachte Geßner Maurice Böhr ins Spiel, der wenig später wegen einer Zerrung schon wieder rausmusste. Letztlich sprang Zweitmannschaftstorwart Jannis Meyer als Sechser ein.

„Ein Derby macht noch mal mehr Spaß, da kommen sicher ein paar mehr Zuschauer, wir sind heiß drauf“, outet sich Geßner als Fan solcher sportlichen Nachbarschaftsvergleiche. „Die Platzverhältnisse nach den beiden Heimspielen nacheinander sind nicht optimal und kommen uns wahrscheinlich mehr entgegen. Es wird ein Pluspunkt für uns sein, aber ein entscheidender Vorteil ist es sicher nicht.“ Die bisherige Rolle der Gäste in der Liga verfolgt der SVB-Spielertrainer, deren gutes Abschneiden sieht er nicht als Überraschung an. „Wenn wir mit dem Kopf bei der Sache sind und unsere Leistung abrufen, brauchen wir uns aber grundsätzlich vor keinem zu verstecken.“

Positiven Trend fortsetzen

Seinen aktuell positiven Trend will der SV Palatia Contwig am liebsten in Battweiler fortsetzen. „Für uns war es grundsätzlich wichtig, mal wieder zu gewinnen, da hat der 4:2-Heimerfolg am Wochenende gegen Rockenhausen/Dörnbach gut getan. Das Spiel in Battweiler sehe ich persönlich als ganz normales Punktspiel an, ob es ein Derby ist, ist mir egal“, erörtert Palatia-Spielertrainer Niklas Kupper seine Sicht auf die Sonntagspartie. Ein Sieg, danach zwei Niederlagen, darauf der jüngste Heimsieg: Bestenfalls sollen jetzt in Battweiler drei weitere Punkte dazukommen.

Die wahrscheinlich vorherrschenden Platzverhältnisse sieht Kupper als einen geringen Nachteil an. „Wir tun uns ja die ganze Runde über auswärts schwer. Auch zuletzt in Alsenborn haben wir auf einem katastrophalen Platz nicht gut gespielt. In der Sache müssen wir einfach mal zuzulegen und zeigen, dass wir auf solchen Platzverhältnissen genauso bestehen können. Ich bin von meiner Mannschaft überzeugt, ich glaube, dass wir etwas holen können.“

Idealer Zeitpunkt

Von daher kommt das Nachbarschaftsduell für Kupper zum idealen Zeitpunkt, um genau dieses Manko auszumerzen. Ob der Palatia-Spielertrainer dabei auf dem Platz mithelfen kann, ist noch nicht ganz klar. Er hat im vergangenen Spiel einen Schlag abbekommen und konnte unter der Woche nicht trainieren. Ähnlich sieht die Situation bei Tim Tropper (Zerrung) aus. Mit dem beruflich verhinderten Philipp Koch fällt ein Stammspieler sicher aus, ebenso Nikolaus Sefrin. Für den Contwiger Abwehrchef ist die Saison nach Riss des Innenbandes im Knie schon beendet.

Fußball im Kreis

Landesliga West: u.a. SG Rieschweiler - TSC Zweibrücken (Sonntag, 15.30 Uhr)

Bezirksliga Westpfalz: u.a. SV Battweiler - SV Palatia Contwig (Sonntag, 15 Uhr), SG Eppenbrunn - SV Battweiler (Do, 19.30)

A-Klasse PS/ZW: SV Hermersberg II - SVN Zweibrücken (Sonntag, 13 Uhr), SG Rieschweiler II - TSC Zweibrücken II (So, 13.15), TuS Erfweiler - SG Weselberg/Linden, SV Trulben - FK Petersberg, TV Althornbach - FK Clausen, FC Fehrbach - SG Rimschweiler/VB Zweibrücken (alle So, 15), SG Maßweiler/Höhmühlbach - SG Heltersberg/Geiselberg, SV Lemberg - SV Martinshöhe (beide So, 15.15), FK Petersberg - TV Althornbach (Di, 19.30), SG Heltersberg/Geiselberg - TSC Zweibrücken II (Mi, 19)

A-Klasse KUS-KL: u.a. SG Bechhofen/Lambsborn - SV Nanz-Dietschweiler II (Sonntag, 15 Uhr, in Lambsborn)

B-Klasse PS/ZW West: SV Battweiler II - SV Obersimten (Sonntag, 12.45 Uhr), FC Höheischweiler - SV Martinshöhe II, SSV Höheinöd - SV Hornbach, SV Bottenbach - SV Hochstellerhof, SV Gersbach - SV Großsteinhausen, SC Stambach - SG Knopp/Wiesbach, TuS Winzeln - Hilster SV, SV Ixheim - SG Rimschweiler/VB Zweibrücken II (alle So, 15),SV Gersbach - SV Ixheim (Mi, 19.30)

C-Klasse PS/ZW West: SV Ixheim II - SG Knopp/Wiesbach II, SG Maßweiler/Höhmühlbach II - SV Großsteinhausen II (beide Sonntag, 13 Uhr), FC Kleinsteinhausen - SV Palatia Contwig II, TSG Mittelbach - FK Petersberg II, SG Höhfröschen/Rieschweiler III - TuS Wattweiler, SVN Zweibrücken II - SG Thaleischweiler-Fröschen (alle So, 15)

Frauen, Landesliga Mitte: u.a. SV Obersülzen II - SG Stambach/Ixheim/Rimschweiler (Samstag, 18 Uhr) Jugend

A-Junioren Landesliga Gruppe B: u.a. JSG Birkenfeld - SG Rieschweiler (Samstag, 16.30 Uhr), JFV Pfälzer Bergland - SG Rieschweiler (Do, 19)

B-Junioren Landesliga Gruppe B: u.a. SV Ixheim - FK Pirmasens II (Samstag, 16 Uhr).