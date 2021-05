Manuel Di Rita, Künstlername Peeta, wurde 1980 in der Nähe von Venedig geboren, wo er heute noch lebt und arbeitet. Er begann 1993 als Graffitisprayer und gehörte schnell zum Kern der italienischen Graffitiszene. Seine Wandbilder, Leinwände und Skulpturen brechen klare, geometrische Formen auf zu temperamentvollen Verwandlungen aus Farbe und Form. Er schafft 3D-Effekte und sieht sich in der Tradition der Barockmalerei von Venedig wie sie Tiepolo und andere Künstler anfertigten, um optische Täuschungen herzurufen.

Wie alle Graffitisprayer begann Peeta mit Buchstaben. Die wurden immer mehr zu Skulpturen (eine frühe Arbeit Peetas von 2002 war am Saarbrücker Staden zu sehen, sie wurde inzwischen aber übermalt). Um die Jahrtausendwende fand er seinen Stil: aus zweidimensionalen Flächen dreidimensionale zu machen – durch großformatige geometrische Elemente, die sich biegen, hervorspringen und Licht, Schatten und die Umgebung miteinbeziehen.

Seine Entwürfe entstehen zuerst am Computer. Peeta überträgt die Konturen auf die Wand und sprüht dann die Flächen aus in einer Art Malen-nach-Zahlen. Die feinen Übergänge sehen, aus der Ferne betrachtet, wie geometrische Formen und Wülste aus, die das Haus sprengen. Er arbeitet bevorzugt mit Weiß, Grau und Grüntönen – und inzwischen überall auf der Welt, nicht nur in den Metropolen, In Deutschland begann er in Saarbrücken, Bremen und Wiesbaden.