Eine leichtverletzte Person und circa 70.000 Euro Sachschaden sind die Folge eines Verkehrsunfalles zwischen zwei Autos am Samstagvormittag an der Kreuzung Fruchtmarktstraße/Kaiserstraße in Zweibrücken. Eine 37-Jährige fuhr von der Kaiserstraße kommend in Richtung Lützelstraße, eine 56-Jährige von der Fruchtmarktstraße kommend in Fahrtrichtung Bubenhauser Straße. An der Kreuzung mit Ampel kam es laut Polizei zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Beide Fahrerinnen sagten vor Ort, dass die Ampel grüner angezeigt hatten.

Die 56-Jährige wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die 37-Jährige und die weiteren Insassen der Fahrzeuge blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, sodass es zu kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen kam. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Zweibrücken unter der Telefonnummer 0631 369-15399 oder unter der E-Mail-Adresse pizweibruecken@polizei.rlp.de zu melden.