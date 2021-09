Nach einem Verkehrsunfall im Weiler Eichelscheid bei Bruchhof am Dienstag, 7. September, bittet die Homburger Polizei unter Telefon 06841/1060 um Zeugenhinweise. Der Vorfall ereignete sich an diesem Tag gegen 14.25 Uhr, auf der Kaiserslauterer Straße (L 119) zwischen Homburg-Bruchhof und der Landesgrenze nach Rheinland-Pfalz, an der Abzweigung nach Bechhofen beziehungsweise Waldmohr. Dort steht in diesen Wochen eine mobile Ampel. Als diese Rotlicht zeigte, habe ein 50-Jähriger mit seinem VW Scirocco angehalten. Eine 52-jährige Mazda-Fahrerin fuhr auf das Heck des stehenden VW auf. Der Scirocco-Fahrer wurde leicht verletzt. Weil viele Trümmer weggeräumt und die beiden Unfallautos geborgen werden mussten, kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.