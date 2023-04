Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In die Entwicklung der Weißen Kaserne könnte Bewegung kommen. Der Verein Zukunftsregion Westpfalz hat in Abstimmung mit der Stadt und dem Eigentümer einen städtebaulichen Wettbewerb ausgelobt. An dessen Ende könnte ein Bebauungs- und Nutzungskonzept samt Verkauf des 4,5 Hektar großen Areals stehen.

Der Verein Zukunftsregion Westpfalz hatte es 2020 fast geschafft, den Autobauer Tesla in Zweibrücken anzusiedeln. Die Westpfalz war in der engeren Auswahl, scheiterte nur knapp.