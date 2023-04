Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

War es ein Wolf, ein Luchs oder ein anderer Räuber, der die Ziege in der Nacht zum Freitag getötet hat? Fakt ist, Peter Lange fand sie am Freitagmorgen am Zaun der großen Weide an der Maler-Müller-Straße, oberhalb des Hofenfelsparks im Bombachtal.

Die Brüder Peter Lange und Frank Immig haben die Ziegenherde, die zehn Tiere umfasste, vor zwei Jahren von ihrem verstorbenen Onkel übernommen. Der hatte über Jahrzehnte auf dem