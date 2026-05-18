Auf der Mülldeponie Mörsbach lebt eine invasive Schlangenart, die Zornnatter. Einzelne Exemplare sind jetzt außerhalb aufgetaucht. Das könnte noch öfter passieren.

Auf der Zweibrücker Mülldeponie leben Schlangen: Zornnattern, die vor etwa 15 Jahren vermutlich mit Abfall im Rechenbachtal bei Mörsbach landeten. Laut Umwelt- und Servicebetrieb (UBZ) leben und vermehren sich die für Menschen ungefährlichen Tiere hauptsächlich auf der Deponie. Inzwischen seien aber auch einzelne Exemplare andernorts aufgetaucht, etwa in Oberauerbach. Der UBZ bittet die Bevölkerung, weitere Schlangensichtungen außerhalb der Deponie zu melden.

Zurzeit wird laut UBZ eine Erweiterung der Deponie vorbereitet, was dazu führen könne, dass die Zornnattern vermehrt außerhalb auftauchen. „Hinweise aus der Bevölkerung sind wichtig zum Einschätzen der Situation. Erste Sichtungen außerhalb des Deponiegeländes liegen bereits aus dem Bereich Oberauerbach vor“, erklärt der UBZ.

Für Menschen sind sie harmlos

Die Zornnatter ist für Menschen harmlos, zählt aber zu den invasiven Arten und gefährdet heimische Reptilienbestände. An verschiedenen Stellen sind deshalb laut UBZ Fangmatten ausgelegt, die regelmäßig kontrolliert werden. Die Zornnatter wird bis zu 1,80 Meter lang und hat unterschiedliche Färbungen, von olivbraun bis blauschwarz. Typisch sind der dunkle, teils gelb gesprenkelte Kopf und der längs gestreifte Schwanz.

So sieht die heimische Schlingnatter aus. Um sie geht es nicht in dem Aufruf des UBZ. Archivfoto: Ladwig

In diesen Vororten könnten Zornnattern sein

Da die Zornnatter vor allem Reptilien frisst, kann sie laut UBZ unter anderem Zaun- und Mauereidechsen sowie die heimische Schlingnatter ausrotten. Zornnattern sollen deshalb gefangen und erfahrenen Schlangenhaltern übergeben werden. Der UBZ appelliert an die Bevölkerung: „Das Fangen ist einfacher, wenn man weiß, wo sich die Tiere aufhalten. Daher die große Bitte: Teilen Sie uns Ihre Schlangensichtungen mit.“ Benötigt würden der genaue Fundort und optimalerweise ein Foto der Schlange. Zornnatterfunde erwartet der UBZ vor allem in Mörsbach, Ernstweiler, Nieder- und Oberauerbach.

Die Barren-Ringelnatter ist keine invasive, sondern eine heimische Schlangenart. Archivfoto: Ladwig

Neben der Schlingnatter ist in Zweibrücken auch die Barren-Ringelnatter heimisch. Letztere hat schwarze, längliche Flecken, sogenannte Barren, einen breiten, schwarzen Hinterhauptfleck und einen gelblich-weißlichen Nackenfleck. Die Schlingnatter wird maximal 80 Zentimeter lang, ist hell- und dunkelbraun bis grau gemustert. Sie hat vom Nasenloch bis hinter den Kopf seitlich einen dunklen Streifen.

Bitte hier melden

Wer glaubt, eine Zornnatter gesehen zu haben oder sich nicht sicher ist, wird gebeten, sich hier zu melden: E-Mail laufer@bfl-laufer.de oder Telefon 0175 9983307 (auch WhatsApp möglich).