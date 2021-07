Weil die Fahrer zweier Autos nahezu gleichzeitig den selben Gedanken hatten, ereignete sich am Freitagnachmittag in der Rimschweiler Vogesenstraße ein Unfall, bei dem nach Angaben der Polizei zwei Autos zusammenstießen. Dabei entstand ein Schaden von 2500 Euro. Gegen 15.30 Uhr fuhren eine 75-jährige Frau mit ihrem Audi und ein 62-jähriger Mann in seinem Toyota hintereinander in Richtung Hornbach durch den Ort. Vor ihnen befand sich ein langsam fahrendes Mofa. Laut Polizei setzte zunächst der Toyota-Fahrer zum Überholen an. Als er in Höhe des vorausfahrenden Audis war, scherte dessen Fahrerin ebenfalls zum Überholvorgang aus und stieß seitlich mit dem Toyota zusammen.