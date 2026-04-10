Balkonien, papperlapapp und bumsfidel: Unsere Kolumnistin Melanie Müller von Klingspor so manche Wörter in der Alltagssprache. Und will einige wieder häufiger benutzen.

Ich habe Urlaub. Also frei. Irgendwie ist frei haben und Urlaub haben nicht dasselbe. Im Urlaub fährt man weg, irgendwo hin. Heißt ja auch „in Urlaub fahren“. Was bedeutet: der Urlaub ist irgendwo, wo man hinfahren muss. Aber manchmal scheint er auf dem Balkon zu sein. Denn die, die zuhause bleiben, wenn sie Urlaub haben, sagen dann: „Ich mach Urlaub auf Balkonien.“ Das Wort hab ich schon richtig lange nicht mehr gehört. Vielleicht, weil auch niemand mehr Urlaub auf Balkonien macht. Obwohl: wenn die Spritpreise weiter so steigen, kommt Balkonien wieder in Mode. Andererseits haben mittlerweile so viele Leute einen Pool in ihrem Garten, dass sie auf Balkonien nicht angewiesen sind. Ich hätte an der Stelle jetzt auch kein Mitleid, denn Leute, die einen Pool im Garten haben, haben natürlich ein kommodes Leben. Das ist ein Wort, das ich auch schon lange nicht mehr gehört habe. Kommod. Meint bequem und angenehm. Ein schönes Wort. Das sag ich jetzt öfter.

Und bumsfidel. Wie schön ist das denn? Nur: Wer ist denn heute noch bumsfidel? Stattdessen sind – in Anbetracht des Zustands unserer Welt – sehr viele häufig schwermütig. Aber die Schwermut, die hat als Wort auch ausgedient. Heute sagt man „depressiv“. Über meine Oma wurde oft gesagt, sie sei eben ein bisschen schwermütig gewesen. Tatsächlich hat sie insgesamt fünf Kinder verloren. Ein Sohn hat sich das Leben genommen. Der war ganz sicher mehr als nur schwermütig. Und meine Oma ganz bestimmt auch. Aber damals kannte man das Wort Depression noch gar nicht. Und papperlapapp. Man hatte sich eben zusammenzureißen. Was uns nicht umbringt, macht uns nur härter.

Platsch, bumm, peng, dingdong, wuffwuff

Papperlapapp. Auch ein fast ausgestorbenes Wort. Dabei ist es so schön. So onomatopoetisch. Das ist jetzt wiederum kein ausgestorbenes Wort. Aber eins, das eigentlich nur in der Schule vorkommt, wenn man Lyrik bespricht. Onomatopoetisch meint „lautmalerisch“. Wörter wie platsch, bumm, peng, dingdong, wuffwuff und viele mehr. Papperlapapp meint ja eigentlich: Ach was! Man tut Einwände Anderer als Geplapper ab. Und was ist das für ein seltenes Wort geworden. Geplapper. Was nun wiederum meint, das jemand ununterbrochen belanglose Dinge erzählt.

Ich selbst benutze das Wort „plappern“ aber schon häufiger. Wenn ich mit Menschen an einem Tisch sitze, die maulfaul sind. Wieder so ein schönes Wort, das auch onomatopoetische Anteile hat. Weil man die Vokale so ziehen kann, wie die Leute das Gespräch zäh machen, weil sie wenig zur Unterhaltung beitragen. Ich hasse das. Wenn mein Gegenüber die Verantwortung für eine gelingende Kommunikation an mich delegiert, und ich mich unter Druck fühle, weil sich ja kein unangenehmes Schweigen ausbreiten soll. Ich neige dann leider dazu, die Stille mit Geplapper zu füllen. Spüre, wie ich nervös werde. Und kurzatmig. Weil ich das im Zwerchfell spüre. Atemlosigkeit vor lauter Druck. Weil ich mich selbst plappern höre.

Wo ist die Blechbüchsenarmee?

In einer Frauenzeitschrift im Wartezimmer beim Arzt habe ich kürzlich einen Ausdruck gelesen, der Dinge behauptet, die komplett gelogen sind. Wahrscheinlich deshalb ist dieses haltlose Versprechen aus der Sprache fast verschwunden. Nämlich die Lüge, wenn man endlich diese eine großartige Diät macht, „purzeln die Pfunde“. Purzeln! Als würden sie einfach von einem runterfallen, die Pfunde. Huch! Da purzelt es schon, das erste Pfund. Und die anderen Kilos kullern einfach hinterher. Beim Purzeln musste ich dann an die Augsburger Puppenkiste denken. Können Sie sich noch erinnern an die Blechbüchsenarmee? Deren Aufgabe im Stück „Gut gebrüllt, Löwe“ es war, auf das Kommando „Blechbüchsen, roll roll“ einen Abhang runter zu rollen, um die Feinde sprichwörtlich zu überrollen.

Leider ist auch die Augsburger Puppenkiste nicht mehr so populär. Wie schön wäre es, wenn statt all der Bomben, all dem Artilleriebeschuss und der Aussage eines amerikanischen Präsidenten, er würde ein ganzes Land in die Steinzeit zurückbomben, eine Blechbüchsenarmee daher kommen, und onomatopoetisch auf „roll roll“ einfach nur einen Berg herunterkullern würde.