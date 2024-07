Der Chef der Zweibrücker Soldaten berichtet, dass die Kaserne eine Modernisierung braucht. Und warum man sich einen Augusttag 2025 heute schon im Kalender anstreichen sollte.

Vor einigen Tagen erst ist das Fallschirmjägerregiment 26 aus Ungarn und Rumänien zurückgekehrt: Die Zweibrücker Bundeswehrsoldaten haben dort am „größten Nato-Manöver seit 35 Jahren“ teilgenommen, wie Regimentskommandeur Oliver Henkel am Freitag während des Stadt-Empfangs im Rosengarten berichtete. „Auch bei uns sind die Zeitenwende und der Ukraine-Konflikt das bestimmende Thema“, schilderte der Oberstleutnant, dass die Zweibrücker Fallschirmjäger in den Auftrag an die Bundeswehr eingebunden seien, „junge und auch ältere Männer aus der Ukraine für den Fronteinsatz fit zu machen“.

Längst sei die Einheit aus der Niederauerbach-Kaserne international unterwegs. „Kurz nach dem Hamas-Überfall auf Israel am 7. Oktober sind wir nach Zypern geflogen, um bereit zu sein, deutsche Staatsbürger aus Israel oder aus dem Libanon herauszuholen“, berichtete Henkel. „So, wie wir damals deutsche Staatsbürger aus dem Sudan ausgeflogen haben.“ Die Zweibrücker Truppe stehe bereit: „Wenn wir noch einmal gerufen werden, fliegen wir selbstverständlich wieder runter in den östlichen Mittelmeerraum, um Deutsche oder andere Europäer dort rauszuholen.“

Wieder mal ein Tag der offenen Tür

Der Zweibrücker Stadtverwaltung dankte Henkel dafür, dass am 13. Juni erstmals nach längerer Pause wieder einmal ein öffentliches Gelöbnis von Rekruten in der Innenstadt stattfinden konnte. „Wir fühlen uns hier sehr wohl“, versicherte der Regimentskommandeur und riet der Bevölkerung, sich heute schon den 25. August 2025 in den Terminkalender einzutragen: An diesem Tag wollen die Zweibrücker Fallschirmjäger zum ersten Mal seit mehreren Jahren wieder zu einem Tag der offenen Tür in die Kaserne einladen und mit praktischen Vorführungen aus ihrer Arbeit berichten.

Ob sich bis dahin am baulichen Zustand der Niederauerbach-Kaserne etwas getan haben wird? „Unsere Kaserne ist alt. 80 Jahre“, sprach Oliver Henkel von einer schlechten Infrastruktur, mit der die Soldaten dort klarkommen müssten. „Wir wünschen uns eine Verbesserung.“ Anerkennung zollte der Oberstleutnant der Politik in Person der Bundestagsabgeordneten Angelika Glöckner und des Oberbürgermeisters Marold Wosnitza, die dem Zweibrücker Bundeswehrquartier neulich einen Informationsbesuch abgestattet haben. Dort sei auch von einer Initiative die Rede gewesen, „um gemeinsam mit der städtischen Wohnungsbaugesellschaft Gewobau bessere Wohnmöglichkeiten für unsere Kameraden zu finden“.

„Ja, es gibt massiven Nachholbedarf“, fasste Oberbürgermeister Wosnitza seine eigenen Eindrücke vom Besuch in der Kaserne zusammen. „Das Problem ist aber erkannt“, sagte der OB. „Und ich weiß, dass dort bald auch noch der zuständige Minister vorbeischauen wird.“