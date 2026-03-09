Auch ein heftig gefeierter 2,50-Meter-Sprung beim Hallenstürmer-Cup des LAZ Zweibrücken ist ein Thema in Benjamin Haags Sport-Kolumne „Abseits“.

SV Battweiler: Parallelität bei Spiel der Ersten und Zweiten

Da war was los in Battweiler. Die erste Mannschaft verlor in der Fußball-Bezirksliga mit 2:7 gegen die TSG Wolfstein-Roßbach. Und die Zweite mit 3:7 in der B-Klasse gegen den SSV Höheinöd. Gibt es Verbindungen für diese Ergebnisse, die beide Teams jeweils nach Führungen gegen starke Mannschaften erzielten? „Ich habe es in den ersten 20 bis 30 Minuten schon gemerkt, es gab auf beiden Seiten Chancen. Wir haben aber zu wenige Tore gemacht“, sagt SVB-Erstmannschaftstrainer Pablo Geßner. „Das 2:3 war der Knackpunkt, zum dritten Mal der gleiche Ablauf des Gegners durch die zweiten Bälle, die er aufgesammelt hat und in Über- oder Gleichzahl auf unsere Abwehr zulief“, monierte da der Spielertrainer, der auch auf die mangelnde Laufleistung seiner Truppe hinwies. „Da habe ich das vermisst, was wir in der Vorbereitung richtig gut gemacht haben. So wie wir aufgetreten sind, kann es nicht sein. Das haben wir nach dem Spiel noch mal angesprochen“, sagt Geßner, der sein Team durch die starke Offensivreihe der „Rowos“ gnadenlos bestraft sah.

„In der Runde bekommen wir es derzeit nicht auf den Platz. Das war in der Vorbereitung anders, ich kann es mir selbst nur schwer erklären. Die Stimmung ist getrübt, weil wir die Punkte nicht einfahren“, klärt Geßner auf. Er will nun aufpassen, dass sein Team nicht in die gefährliche Zone rutscht. Nur noch vier Zähler trennen Battweiler vom ersten Abstiegsplatz.

Auch die zweite SVB-Mannschaft von Spielertrainer Sven Heilmann bekam gehörig auf die Ohren. 2:0 führten sie nach 24 Spielminuten, zur Halbzeit immerhin noch mit 3:2, um dann nach der Pause völlig den Halt zu verlieren und gegen die Elf des ehemaligen Regionalliga-Stürmers Patrick Freyer noch baden zu gehen.

SV Hornbach: Ein Viertel aller Gegentore in einem Spiel

Mit 18:0 gewinnt der SV Ixheim gegen den SV Hornbach! In der B-Klasse ist so ein Ergebnis keine riesige Überraschung, solche Zahlen kommen im Amateurfußball immer mal wieder vor. Die Klosterstädter kamen in dieser Saison durchaus schon unter die Räder, schossen ihrerseits aber auch immer viele Tore. Nach dem 3:1-Sieg in der Vorwoche gegen den TuS Winzeln setzte es nun jedoch ein 0:18 an der Römerstraße. Ein Viertel der gesamten Saisongegentore gab es also in einem Spiel. Offensivspieler Steven Mathieu (fünf Tore) zeigte sich ebenso in Torlaune wie viele andere Spieler, die gleich mehrfach einschossen. Maik Ruban gelang zum Abschluss sogar ein Hattrick innerhalb von fünf Minuten. Bereits zur Halbzeit führte der SVI mit 8:0 – ein zweistelliges Ergebnis schien da schon gebucht.

Das Resultat verhagelt den Hornbachern regelrecht das Torverhältnis, das nun 35:70 lautet. Jetzt folgt das wichtige Spiel gegen Kellerkind FC Höheischweiler. Beim SV Hornbach braucht es da dringend eine Leistungssteigerung, will man den gefestigten Platz im Mittelfeld halten.

LAZ Zweibrücken: Wie Siebing 2,50 Meter überwand

2,10 Meter sind keine Höhe im Stabhochsprung, bei der Zuschauer völlig ausrasten. Dennoch war es beim Hallenstürmer-Cup in Zweibrücken am Samstag so. Durch Trommelschlag, aber auch durch rhythmisches Klatschen wurde Christoph Siebing vom LAZ Zweibrücken unterstützt. Er gehörte am gesamten Wettkampftag zum Organisationsteam an der Matte, hob immer wieder die gefallene Latte nach oben. Er machte aber auch beim Fun-Wettbewerb mit, wo er am Anfang mit deutlichen technischen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte. Die Anfangshöhe 2,00 Meter war fast schon Endstation. Mal fiel er auf die Latte, mal der Stab.

„Wolltest du uns veräppeln?“, kam dann die Frage aus dem Publikum, als er plötzlich beim dritten Versuch 2,10 Meter derart hoch übersprang, dass es schon fast unwirklich schien. Als er landete, kamen plötzlich die Trommler auf ihn zugestürmt und bildeten eine Jubeltraube, auch der verdutzt dreinschauende Siebing gab sich dem Jubeln hin. Im Anschluss übersprang er 2,50 Meter und gewann sogar den Fun-Wettbewerb. Mit ein bisschen Humor geht’s oft besser.