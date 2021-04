Die Renaturierung des Auerbachs kommt die Stadt deutlich teurer als geplant. Der Stadtrat stimmte in der Sitzung am Mittwoch Mehrkosten von über 70 Prozent auf jetzt fast 185 000 Euro zu.

Der Hauptausschuss hatte die Arbeiten für die ersten beiden Bauabschnitte im Oktober 2020 für 106 000 Euro an die Firma Klein Kultur- und Drainagebau aus Deesen im Westerwald vergeben. Baubeginn war am 2. November. Abgeschlossen wurde die Renaturierung bereits am 11. März. Während der Arbeiten rutschte am 11. November die Böschung auf einer Länge von etwa 80 Metern beidseitig des Auerbachs ab. Ein Bagger, der das Bachbett entlang fuhr, war an der Gewässersohle eingebrochen und der Fahrer versuchte den Bagger zu befreien, sorgte dabei aber für das Abrutschen der Böschung. Die Wiederherstellung der Böschung und Gewässersohle verursachte Mehrkosten von 64 000 Euro. Dabei wurde dieser Abschnitt des Auerbachs strukturell aufgewertet. Große Blocksteine, Holzelemente und komplette Bäume bilden eine Abfolge aus Fischunterständen und Lebensräumen für Jungfische. Mit Fichtenwurzeln, Reisig und Steinen wurde die Gewässersohle strukturiert und gegen Tiefenerosion gesichert. Oberhalb des Baches wurden die Böschungen mit Mulchmatten gesichert und begrünt.

In einem dritten Bauabschnitt wird der Auerbach zwischen der Mündung Mansbach und dem Dietrich-Bonhoeffer-Platz in Oberauerbach auf einer Länge von einem Kilometer renaturiert.