Die große Liebe? Ein tödlicher Unfall? Betrüger setzen auf Gutgläubigkeit, Verzweiflung und Schockeffekte. Ab und zu erwischt die Polizei einen. Meist nur die ganz unten.

2000 Euro, so erzählt es der Zweibrücker Polizeichef Matthias Mahl, hat ein Mann einer Frau überwiesen, von der er dachte, es sei die große Liebe. Dabei kannte er die Frau gar nicht. Wenn es denn überhaupt eine Frau war. Meistens ist es ein Mann, der im Ausland sitzt. Denn solche Betrugsmaschen laufen immer übers Internet, per E-Mail. Die Geschichten sind erfunden. Die Fotos, die eine hübsche Frau zeigen, sind von irgendwelchen Internetseiten geklaut. Zum Treffen kommt es nie. Immer gibt es neue Probleme: Mal stimmt angeblich etwas mit den Papieren nicht, mal gab es einen Notfall am Flughafen. Immer geht es um Geld, das dann dringend benötigt wird. Für ein neues Ticket. Für ein neues Visum. Es gibt extreme Fälle, in denen jemand immer wieder Geld überweist, bis am Ende über 100.000 Euro zusammengekommen sind.

So weit kam es in dem von Polizeichef Mahl geschilderten Fall nicht. Nach der ersten Überweisung wurde der Bankmitarbeiter skeptisch. Er informierte die Polizei, die dann das Opfer informierte, dass es auf eine Betrugsmasche hereingefallen war. Love Scamming, Liebesbetrug, nennt man sie.

Love Scamming braucht eine längere Vorbereitungszeit

Während das Love Scamming eine längere Vorbereitungszeit braucht – der Betrüger muss das Opfer erst einlullen –, funktionieren die sogenannten Schockanrufe ähnlich, aber weitaus schneller: Beim sogenannten Enkeltrick ruft ein angeblicher Enkel an und braucht dringend Geld. Oder es sind Polizeibeamte, die von einem schweren Unfall berichten und behaupten, ein naher Verwandter brauche umgehend eine hohe Summe, um sich aus einer Notlage zu befreien.

Am Montag war es laut Polizeidirektion Pirmasens eine falsche Ärztin, die vorgab, im Krankenhaus zu arbeiten, und die Leute aus Zweibrücken, Pirmasens und dem Landkreis anrief. Ein enger Verwandter sei an Corona erkrankt. Für ein Medikament, das sofort aus dem benachbarten Ausland benötigt würde, sei ein vier- bis fünfstelliger Geldbetrag notwendig. Teilweise wurde auch ein schwerer Unfall eines engen Verwandten vorgetäuscht.

Fünf Fälle in Zweibrücken und Biedershausen

In Zweibrücken und in Biedershausen spielten sich fünf dieser Fälle ab. Dort bekamen am Montag vier Frauen und ein Mann solche Anrufe. Laut der Zweibrücker Polizei erhielten die 70- bis 95-Jährigen „jeweils Anrufe einer unbekannten, der Stimme nach zu urteilenden jüngeren Frau, die akzent- und dialektfrei deutsch sprach und den Angerufenen weismachen wollte, dass sie Ärztin im Krankenhaus Pirmasens sei und der Sohn beziehungsweise die Tochter der Angerufenen aufgrund eines Unfalls, einer Corona-Infektion oder eines Herzinfarkts behandelt werden müssten. Ein dazu notwendiges Medikament, das aus der Schweiz besorgt werden müsste, koste 5000 Euro.“ Das Ganze ging glimpflich aus: „Die Angerufenen erkannten den Betrugsversuch spätestens jetzt, manche bereits früher, bevor es überhaupt zu einer Geldforderung gekommen war. Ein Schaden entstand in keinem einzigen Fall.“

Noch immer im Umlauf sei die sogenannte Whatsapp-Masche, schreibt die Polizei. Hier schreibt meist der Sohn oder die Tochter ein Elternteil an und gibt vor, eine neue Handynummer zu haben, weil das alte Handy defekt oder verloren sei. Es wird um sofortige Überweisung eines meist vierstelligen Geldbetrages gebeten, da man das mit dem neuen Handy noch nicht selbst erledigen könne. Die Polizei rät: „In keinem Fall sollte man sich hier unter Zeitdruck setzen lassen und eine Überweisung ohne persönliche Rücksprache tätigen. In diesen Fällen genügt ein Anruf unter der bekannten Nummer, und man hat Gewissheit.“ Außerdem sollten Angehörige gerade mit älteren Verwandten und Bekannten über solche Betrugsmaschen sprechen, „damit die älteren Menschen ruhig bleiben, weil sie die Masche erkennen und es nicht zu einer Geld- oder Wertsachenübergabe kommt“.

Betrugsmasche auch per Whatsapp

Auch die Zweibrücker Polizei berichtet von zwei Betrugsversuchen per Whatsapp am Sonntag und am Montag. Ein Mitte 50-Jähriger und eine Ende-50-Jährige erhielten solche Nachrichten, angeblich von ihrem Sohn. Die beiden reagierten genau so, wie es die Polizei rät. Sie nahmen Kontakt zu ihrem echten Sohn auf und gingen nicht auf die Kontaktversuche ein, so dass auch in diesen beiden Fällen kein Schaden entstand: „Die Betrüger kamen noch nicht einmal dazu, um die Übersendung von Geld oder Banktransferdaten zu bitten.“

Für die Polizei ist es schwer, den Anrufern auf die Spur zu kommen. „Ab und zu haben wir schon einen gefasst“, sagt Matthias Mahl. Das sind dann aber meist nicht die Strippenzieher im Hintergrund, sondern die vor Ort, die beim Enkeltrick das Geld beim Opfer abholen sollen und die über ihre Auftraggeber weitgehend im Unklaren gelassen werden. „Die, die ganz unten stehen, die so genannten ,Läufer’“, sagt Mahl. Und ergänzt: „Die wissen auch nicht viel.“