Es ist schon eine Weile her, dass Jasmin Dorry im Jahr 2014 ihr Abitur am Hofenfels-Gymnasium gemacht hat. Mit diesem Zeugnis in der Tasche zog sie es direkt zum Studium an die Universität Mainz – Psychologie sollte es sein und nichts anderes, das war glasklar. Denn das menschliche Denken, Erleben und Verhalten haben sie spätestens seit der Oberstufe ungemein fasziniert.

Und weil ihr ein Bachelor- sowie ein Masterstudium in Psychologie immer noch nicht genug sind, um die menschliche Innenwelt genauer kennen zu lernen, promoviert die 26-jährige seit Juli am Institut für Psychologie an der Aachener Uni, wo übrigens auch Marold Wosnitza seine Brötchen verdiente, bevor er Oberbürgermeister wurde. Dorry widmet sich dort gemeinsam mit Professor Bettina Wiese den Sichtweisen und dem Erleben von Eltern erwachsener Kinder.

Denn wenn die eigenen Kinder erwachsen sind, ausziehen, ins Berufsleben einsteigen, heiraten, selbst Familie gründen, ist das nicht nur für die jungen Erwachsenen selbst eine Zeit der Umbrüche. Auch die Eltern erfahren Veränderungen und neue Herausforderungen. Denn Entwicklung findet in allen Lebensphasen statt.

Wie erleben sie den persönlichen Alltag? Welche Sehnsüchte begleiten sie? Wünschen sie sich Enkelkinder? Verändert sich die Sicht auf Erwerbsleben und Ruhestand? Das sind einige der Fragen, die sich die beiden Psychologinnen sich bei ihrem Forschungsprojekt „Lebensmitte“ stellen.

Jasmin Dorry kommt nicht nur aus der Zweibrücker Kante, genauer: aus Einöd, sie hat bei einem Praktikum auch die Zweibrücker Redaktion der RHEINPFALZ kennen gelernt. Sie hofft, dass Leser der RHEINPFALZ, die mindestens ein erwachsenes Kind, aber noch keine Enkel haben, sich anonym an ihrer Befragung beteiligen. Sie können sich dabei „bewusst mit dem eigenen Erleben sowie Wünschen und Sehnsüchten in verschiedenen Lebensbereichen befassen“, verspricht Dorry. Wer mitmachen will, sollte etwas Zeit mitbringen: Es dauert 30 bis 45 Minuten, bis man den Fragebogen durch hat.

Laut Dorry leisten die Teilnehmer „einen wichtigen Beitrag zur psychologischen Erforschung des mittleren Lebensalters und den Entwicklungsprozessen in dieser Lebensphase“. Als Dankeschön für die Teilnahme werden zehnmal 50 Euro verlost. Teilnehmer können auf Wunsch per Mail eine Zusammenfassung der Studienergebnisse anfordern.

Link zur Befragung