Torsten Markwirth interessiert sich literarisch für Menschen und Hintergründe – und hat sich vorsorglich einen Büchervorrat zugelegt. Außerdem e versüßt ihm eine Serie den Sonntagabend – und das schon seit 40 Jahren.

„Mein letztes Buch war von Joachim Meyerhoff“, erzählt Torsten Markwirth, der sich vorsorglich schon mal mit etwa 15 Büchern eingedeckt hat, meint er augenzwinkernd – falls er unter Quarantäne müsste. „Es war ein herausragendes Buch und eines der besten Bücher, die ich im letzten Monat gelesen habe.“

„Hamster im hinteren Stromgebiet“ ist ein Roman aus einem Leben, das durch seinen erlittenen Schlaganfall ein völlig anderes wurde. „Er beschreibt das Setting dieses Schlaganfalls, also wie er in die Klinik kommt und dergleichen, auf eine stilistisch und rhetorisch sehr, sehr großartige Art und Weise.“ Man merkt dem Arzt die Begeisterung direkt an, wenn er vom Roman erzählt. Er schwärmt deshalb so vom Buch, weil es Meyerhoff gelingt, das schmerzhafte Thema mit einer „wunderbaren Sprache und humoristischen Elementen zu verbinden – was ja nicht immer einfach ist, wenn man das selbst erlebt hat.“

Meyerhoff gehört zu den Autoren, deren neue Bücher Markwirth direkt kauft. Also nach dem Motto: „Wenn der was Neues bringt, spring’ ich auf.“ Da durfte das aktuelle auch nicht fehlen. Der in Homburg geborene Autor ist also sozusagen ein Kollege von Markwirth. Der hat selbst mittlerweile fünf Bücher veröffentlicht, die sich immer um große Themen wie Obdachlosigkeit, Adipositas oder das Leben im Altenheim drehen. Er beleuchtet die Menschen von innen, zeigt ihre Reaktionen und beschäftigt sich mit Hintergründen. Das merkt man auch an seiner offenen, interessierten Art. Er möchte Menschen verstehen.

Wenn er seine Bücher überarbeitet, hört er häufig Musik. „Nicht beim primären Schreiben, aber beim Editieren. Meistens dann über Kopfhörer und via YouTube.“ Von Coldplay bis zu Depeche Mode gefällt ihm einiges. Die Musik hilft ihm, sich in Szenen reinzudenken. Denn: „Musik ist etwas, das mich emotional beeinflussen kann. Das hilft mir, meine Bücher mit Leben zu füllen.“

Auf dem Laufband, womit er sich regelmäßig fit hält, reicht ihm hingegen ein einfacher Radiosender. Markwirth gehört zu denen, die das Corona-Virus aus einer nahen Perspektive miterleben. Als leitender Oberarzt in der Kardiologischen Klinik im Pirmasenser Krankenhaus veränderte sich das Arbeiten für ihn mit einem Schlag.

Serien mag er gar nicht – er zieht abgeschlossene Geschichten vor – sowohl in literarischer als auch filmischer Form. „Wenn ich einen Film zu Ende geguckt habe, und es kommt der Abspann, dann möchte ich, dass der Film auch zu Ende ist.“

Eine Ausnahme gibt es aber doch: Seit 40 Jahren verfällt er fast jede Woche dem „Tatort“. Und das aus mehreren Gründen. „Der ,Tatort’ transportiert aus meiner Sicht relativ viel Zeitgeist“, erzählt der Kardiologe. In den 80er und 90er Jahren war das der aufkommende Drogenhandel, in den 2000ern wurde das Migrantenthema öfters aufgegriffen. Unabhängig vom Format ist der Sonntag für Markwirth „nicht so der Weggeh-Tag.“

Auch Nachrichten mit kommentierendem Charakter schaut Markwirth gerne. Das passt zu dem wissbegierigen Arztes. Und wenn alle Stricke reißen, hat er ja noch seinen Büchervorrat.

Infos

Joachim Meyerhoff, „Hamster im hinteren Stromgebiet“, Roman, 320 Seiten, Verlag Kiepenheuer & Witsch, 2020, 24 Euro.