Gegensätzlicher könnte es am Fuß der Bäumchen in der Hilgard- und in der Hofenfelsstraße kaum aussehen: Hier die gepflegte Bepflanzung, da das wuchernde Unkraut. Das war Silke Werner aufgefallen, und sie fragte sich, warum das so ist.

„In der Hilgardstraße sehen die Beete um die Bäume herum wesentlich gepflegter aus, es sind Bodendeckerpflanzen und Rindenmulch zu sehen“, schreibt Silke Werner. Die Beete in der Hofenfelsstraße seien hingegen gar nicht bepflanzt, es wachse mehr oder weniger Unkraut dort, stellt die RHEINPFALZ-Leserin deutliche Unterschiede bei der Baumbepflanzung der beiden Straßen fest.

Der Umwelt- und Servicebetrieb Zweibrücken (UBZ) teilt hierzu auf Anfrage mit, dass der UBZ erst zum neuen Jahr die Pflege und Unterhaltung der Beete am Fuß der Bäume in der Hofenfelsstraße übernehmen wird. „Es werden dann auch entsprechende Pflanzungen vorgenommen“, so der UBZ. Derzeit sei bei der Hofenfelsstraße noch die ausführende Baufirma für die Pflege der so genannten Baumscheiben verantwortlich. Nach Informationen des UBZ werden die Baumscheiben in Kürze nochmals gesäubert. Als „Baumscheibe“ bezeichnet man im Gartenbau den Boden um das untere Ende eines Baumstamms.