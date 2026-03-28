Die Krippe auf dem Hochschulcampus ist bei Studenten und Beschäftigten nicht mehr sehr gefragt. Droht der Einrichtung das Aus?

Im Oktober 2001 wurde die Kinderkrippe an der Zweibrücker Hochschule eröffnet, ergo steht dieses Jahr das 25. Jubiläum an. Ob es die Krippe auf dem Kreuzberg im Oktober noch gibt, wird sich nach den Sommerferien entscheiden. Aktuell hat die Einrichtung mit mangelnder Nachfrage zu kämpfen, wie Maren Schmidt vom Verbund protestantischer Kita-Einrichtungen Zweibrücken auf Anfrage bestätigte. Zehn Plätze hat die Hochschulkrippe, nach unseren Informationen sind davon aktuell zwei belegt.

„Die Situation ist schwierig“, sagt Maren Schmidt. Ein Grund für das rückläufige Interesse an der Krippe sei mutmaßlich, dass unter den Studierenden und Beschäftigten der Hochschule zu wenig dafür geworben wurde. Die Hochschule werde deshalb jetzt eine Art Werbekampagne starten. „Dann schauen wir, wie die Resonanz ist. Und hoffen natürlich, dass das Ganze noch mal anrollt“, so Schmidt. Für den Fall, dass dies nicht eintritt, gebe es noch keinen Plan B. Man habe wegen der Problematik gerade erst mit der Hochschulleitung gesprochen. Grundsätzlich bestehe sie Möglichkeit, aus der Hochschulkrippe eine normale Krippe innerhalb des protestantischen Verbunds zu machen, der auch jetzt schon Träger ist.

Die Krippe in der Amerikastraße 1 hat zusammen zehn Plätze, sechs für unter Zweijährige, vier für Zwei- und Dreijährige. Sie hat montags bis freitags von 7.30 bis 17.30 Uhr geöffnet. Eröffnet wurde sie 2001 ursprünglich für Kinder, bei denen mindestens ein Elternteil an der Hochschule studiert beziehungsweise arbeitet. Nach unseren Informationen werden aber schon seit Längerem auch so genannte Externe dort betreut, also Kinder, deren Eltern mit der Hochschule nichts zu tun haben. Würde aus der Hochschulkrippe eine normale Krippe innerhalb des Verbunds, würde die Unterstützung der Hochschule wegfallen, was nach unseren Informationen zum Problem werden könnte.

Weniger Präsenz, weniger Betreuungsbedarf

Hört man sich um, liegt die mangelnde Nachfrage nicht nur daran, dass zu wenig Werbung gemacht wird, sondern auch am veränderten Campusleben. Ein Studium läuft demnach immer weniger in Präsenz und immer mehr online ab, so dass Kleinkinder eher zu Hause betreut werden können. Dasselbe gelte für die Beschäftigten, auch sie nähmen verstärkt die Möglichkeit des Homeoffice in Anspruch, die es früher nicht gab.

„Die Thematik der wenigen Kinder aus der Hochschule wurde bereits an das Jugendamt der Stadtverwaltung herangetragen und zusammen mit dem Träger und dem Studierendenwerk besprochen“, sagte Stadtpressesprecher Jens John auf Anfrage. Der Träger habe die Möglichkeiten intern besprechen und sich wieder bei der Stadt melden wollen. Laut John ist das bisher noch nicht passiert.

Hochschule will Krippe halten

Die Hochschulleitung stehe hinter der Kinderkrippe, wie Präsident Hans-Joachim Schmidt sagt. „Wir betrachten die Einrichtung der Kinderbetreuung als einen zentralen Baustein unseres Campus-Konzepts in Zweibrücken ,Leben und studieren an einem Ort’“, so Schmidt. Die Krippe trage maßgeblich zur Familienfreundlichkeit der Hochschule bei. Derzeit seien die Kapazitäten nicht vollständig ausgeschöpft. „Daher wurden bereits erste Maßnahmen initiiert, um gezielt mehr Aufmerksamkeit auf dieses wertvolle Angebot zu lenken.“ Ein besonderer Fokus liege darauf, die Betreuungsmöglichkeiten für Studierende und Mitarbeitende über zusätzliche Kommunikationskanäle bekannter zu machen.