Es soll vorkommen, dass Lehrer vor der Klasse eine Menge dröges Zeug von sich geben. Jetzt kommen auch noch Leute vom Finanzamt in die Schule und reden über Steuern; auch in Zweibrücken. Laaangweilig? Nein, muss nicht sein.

Wie erledige ich an der Online-Plattform „Elster“ meine Steuererklärung? Warum bleibt auf Papas Lohnzettel so wenig Netto vom Brutto übrig? Solche Dinge können sich Schulklassen in der Südwestpfalz neuerdings von jungen Finanzbeamten erklären lassen. „Für Neuntklässler im Gymnasium ist das Thema Steuern oft noch ein bisschen weit weg“, hat Sven Meyer beobachtet, der mit seinen Kollegen vom Finanzamt-Lehrbezirk Pirmasens die Schulen besucht. „Für die Schüler in den Abschlussklassen wird es dann schlagartig interessanter.“ Schließlich befassen sich die jungen Leute dann schon viel konkreter mit ihrer beruflichen Zukunft. Und wer möchte schon gern von seinem ersten selbst verdienten Lohn gleich wieder die Hälfte abgezogen bekommen?

„Wir wollen den Leuten schon im Schulalter die Angst vor dem Finanzamt nehmen“, erläutert Meyers Kollegin Vanessa Bauer aus Vinningen. „Es gibt immer noch viele Menschen, die trauen sich überhaupt nicht, bei uns im Amt anzurufen, wenn sie etwas auf dem Herzen haben.“ Daher schicken die Finanzer bewusst keine „Krawattentypen im feinen Hemd“ in die Klassensäle, wie es Sven Meyer formuliert. „Wir sind junge Leute, die ihre Ausbildung noch nicht lange hinter uns haben. Wir sprechen weder Beamtendeutsch noch Fachchinesisch.“

Was sind Steuern überhaupt?

Kurz vor dem Sommerferien haben die Finanzfachleute an zwei Tagen je sechs Schulstunden im Zweibrücker Helmholtz-Gymnasium gehalten – in Zweierteams, jeweils vor 30 Schülern. „Am Anfang erklären wir erst mal, was Steuern überhaupt sind und warum es sie gibt“, schildert Vanessa Bauer das Vorgehen. „Denn wenn der Staat keine Einnahmen hätte, könnten Kinder und Jugendliche doch gar nicht zur Schule gehen. Wer würde dann die Krankenhäuser bezahlen, die Straßen und die ganze öffentliche Infrastruktur?“

„Beim Klassenbesuch machen wir zu Beginn eine fiktive Steuerrechnung auf, nach der jedem Bürger ganz genau dasselbe abgezogen würde“, erzählt Bauers Pirmasenser Mitstreiter Marc-Kevin Schaf: „Dann hätten eine Alleinerziehende, ein Arbeitsloser und eine Familie mit fünf Kindern genauso hohe Steuersätze wie ein Reicher, der alleinstehend ist. Wir fragen dann: Wäre sowas fair?“ So werde das Verständnis für die Grundlagen der Steuergerechtigkeit geweckt. „Am Schluss füllen wir alle gemeinsam eine Beispiel-Steuererklärung aus, damit die Jugendlichen das auch mal gesehen haben“, schildert Bauer.

Eingeschlafen ist noch keiner

Hellhörig würden die Schüler oft, wenn die jungen Finanzbeamten auf Schwarzarbeit zu sprechen kommen. „Wir machen klar, dass damit der ganzen Gesellschaft etwas weggenommen wird“, erklärt die Beamtin. „Und erklären, dass ein ordnungsgemäß registrierter Beschäftigter auch nach einem Arbeitsunfall immer noch finanziell abgesichert ist. Wenn das aber einem Schwarzarbeiter passiert, dann guckt der in die Röhre.“

Im Gepäck haben die Jugendberater ein Köfferchen mit Übungen, Elster-Vordrucken und Spielen rund ums Steuerwesen. Über dieses Material machen sich die Schüler dann in Gruppenarbeit her. „Das kommt gut an und scheint auch gar nicht langweilig zu sein“, versichert Sven Meyer. Von „positiven Rückmeldungen“ der Jugendlichen berichtet Marc-Kevin Schaf: „Wir haben noch nie erlebt, dass von den Schülern in so einer Unterrichtsstunde überhaupt nichts zurückgekommen wäre. Und eingeschlafen ist uns auch noch keiner.“

Gute Berufsaussichten im Finanzamt

„Übrigens bilden die Finanzämter auch aus“, weist Sven Meyer auf gute Berufsaussichten hin. Jedes Jahr nehme seine Behörde in Pirmasens etwa fünf Azubis mit Mittlerer Reife auf. Und alljährlich seien zehn Plätze für das duale Studium frei: „Wer mit Abitur zu uns kommt, bekommt eine dreijährige Ausbildung im Amt und in der Hochschule für Finanzen in Edenkoben. Man sollte auch wissen, dass die jungen Leute während ihres Studiums schon ein Gehalt bekommen.“ Vanessa Bauer beteuert, dass den angehenden Finanzwirten keine geschniegelte Garderobe vorgeschrieben sei. Und Mathegenies müssten sie auch nicht sein. „Im Finanzamt braucht keiner Algebra“, weiß Sven Meyer. „Grundrechenarten und Dreisatz reichen völlig aus. Den Rest erledigen Taschenrechner und PC.“

„Natürlich gehen wir nicht nur ins Helmholtz-Gymnasium“, berichtet Sven Meyer, dass sein Pirmasenser Kollege Fabian Wolfer allen weiterführenden Schulen in Zweibrücken, Pirmasens und im Kreisgebiet die Besuche bereits schriftlich angeboten habe. „Noch haben nicht alle geantwortet“, erzählt der Beamte vom Lehrbezirk, dass er und seine Kollegen unter anderem bereits die Berufsbildende Schule Zweibrücken und die IGS Thaleischweiler-Fröschen aufgesucht haben. Aktuell seien Visiten in Gymnasien in Dahn und Pirmasens in Planung.

Info

Schulen in der Südwestpfalz, die sich für einen Unterrichtsbesuch der Finanzamt-Truppe interessieren, können unter Telefon 06331 71130745 oder E-Mail v-stelle.45@fa-ps.fin-rlp.de Kontakt aufnehmen.