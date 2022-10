Kinder und Jugendliche werden in der Pandemie häufiger psychisch auffällig. Familien suchen Hilfe beim Jugendamt. Jetzt hat sich ein Lokales Netzwerk Kinderschutz gegründet.

„Wir haben uns für ein Lokales Netzwerk Zweibrücken entschieden, um hier für die Kinder, Jugendlichen und ihre Familien bedarfsgerechte Angebote in räumlicher Nähe auf- und auszubauen, sodass möglichst viele einen Zugang finden“, teilt die Stadtverwaltung mit. Gerade für Kinder, Jugendliche und deren Familien sei die lange Dauer der Pandemie besonders schwierig; die psychischen Belastungen und deren Folgen zeigten sich sehr deutlich. Auszumachen seien auch Defizite bei der sozialen, emotionalen und motorischen Entwicklung.

Dies führe dazu, so die Stadtverwaltung, dass sich mehr Familien hilfesuchend an den Allgemeinen Sozialen Dienst wendeten: „Dabei gehen die Probleme bei den Kindern von der Schulverweigerung bis hin zu Angstzuständen. Fehlende soziale Kontakte haben sich gerade bei Jüngeren auf die psychische Gesundheit ausgewirkt.“ Dass es zu wenig Therapieplätze gebe, trage nicht gerade zur Entspannung bei.

Hamburger Studie lässt sich auf Zweibrücken übertragen

Anfang Oktober fand nun die erste Netzwerkkonferenz des Lokalen Netzwerks Kinderschutz der Stadt Zweibrücken statt. Dies war die erste derartige Veranstaltung der Stadt beziehungsweise des Jugendamts Zweibrücken ohne die bisherigen Partner Stadt Pirmasens und Landkreis Südwestpfalz. Die Stadtverwaltung spricht von einer „Auftaktveranstaltung zur Neuaufstellung eines Netzwerks Kinderschutz in Zweibrücken mit Akteuren aus Zweibrücken“. Im Januar 2023 soll ein Netzwerktreffen folgen, bei dem Themen festgelegt und Arbeitsgruppen gebildet werden.

Die Stadt Zweibrücken verweist auf die sogenannte Copsy-Studie (Corona und Psyche) des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf zu Lebensqualität und psychischer Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland im Verlauf der Corona-Pandemie. Deren Erkenntnisse ließen sich auf Zweibrücken übertragen. In der Studie steht, dass fast jedes dritte Kind unter psychischen Auffälligkeiten leide. Dazu gehörten Sorgen und Ängste, aber auch depressive Symptome und psychosomatische Beschwerden wie Niedergeschlagenheit oder Kopf- und Bauchschmerzen. Vor allem Kinder und Jugendliche aus sozial schwächeren Verhältnissen oder mit Migrationshintergrund seien betroffen. Doch wer schon vor der Pandemie gut dastand, Strukturen erlernt hatte und sich in der Familie gut aufgehoben und wohlfühlte, komme auch gut durch die Pandemie. Fazit der Studie: Man braucht verlässliche Konzepte, um insbesondere Kinder aus Risikofamilien zu unterstützen und ihre seelische Gesundheit zu stärken.