Die zwei Sportwagen, die laut Zeugenaussagen Anfang des Jahres mit hohem Tempo durch die Gottlieb-Daimler-Straße bretterten, sind laut Polizei kein Straßenrennen gefahren. Das teilt Polizei-Chef Matthias Mahl auf RHEINPFALZ-Nachfrage mit.

Was ist passiert? Laut Informationen der RHEINPFALZ sollen sich am Abend des 2. Januar mehrere Sportwagenfahrer an der Waschstraße gegenüber des Kinos getroffen haben. Höhepunkt des Treibens