2020 sollte das Beethoven-Jahr werden: den 250. Geburtstag des großen Komponisten wollte die Kulturwelt feiern. Aber alles kam anders im Jahr der Corona-Pandemie. Umso kostbarer sind Konzerte wie das von Joshua und Heather Epstein am Samstag in Homburg.

Eine Hommage an Beethoven war das Konzert von Joshua und Heather Epstein am Samstag im Homburger Saalbau. Vor knapp 50 Besuchern spielten sie Werke, die die Stellung des Komponisten zwischen Klassik und Romantik dokumentieren. Auf dem Programm dieses Kammermusikabends standen Beethovens Sonaten Nr. 4 a-Moll op. 23, Nr. 10 G-Dur op. 96 und Nr. 9 A-Dur op. 47.

Geiger Joshua Epstein faszinierte von Anfang an durch seine Eindringlichkeit und die Ausdruckskraft seines facettenreichen Spiels, die subtilste Schattierungen ausloteten. Bereits im kraftvollen ersten Satz der Violinsonate Nr. 4 wirkte sein verinnerlichtes Spiel, als ob er in seinen eigenen Klang hineinhorchen würde. Dann aber änderte sich der Ausdruck, die weichen Klänge wichen fallenden Läufen. Subtil, voll nahezu unmerklicher Nuancen, gestaltete Joshua Epstein einen dramatischen Spannungsaufbau, dessen Höhepunkt immer wieder durch Ruhemomente hinausgezögert wurde. Pianistin Heather Epstein erwies sich hier als stilsicher agierende Partnerin, die mit einem ruhigen, prägnant rhythmisierten Thema fast spielerisch-leicht den zweiten Satz einleitete. Zwischen den beiden Solisten entspann sich ein fesselndes interaktives Wechselspiel mit gegenseitigen Impulsen. Ungestüme Bewegung zeichnete dagegen das emphatische Spiel von Geiger Joshua Epstein im Schlusssatz Allegro molto aus. Immer wieder lösten scheinbar ziellos perlende Klavierakkorde rasant gleitende Violinläufe aus, deren virtuos gestaltete flirrende Umspielungen die gleißende Dramatik unterstrichen.

Auch in der Interpretation der Sonate Nr. 10 für Violine und Klavier in G-Dur, einem der Lieblingsstücke des Geigers Joshua Epstein, das Beethoven ursprünglich für den Geigenvirtuosen Pierre Rode geschrieben hatte, bezauberte das Zusammenspiel der beiden Solisten. Immer wieder wechselten sie sich in der Gestaltung der Themen ab, tremolierende Figuren der Violine akzentuierten dabei oft den Klavierpart von Heather Epstein. Sehr versunken wirkte Joshua Epsteins Spiel, doch voll verhaltener Spannung, die sich nach und nach steigern sollte, eruptive Ausbrüche klangen aber immer wieder ab.

Zu einem ausgeglichenen, liedhaften Klangbild fanden die beiden Solisten im langsamen zweiten Satz zusammen, die Violine schien hier in den Händen von Joshua Epstein geradezu zu singen, so innig-weich und gefühlvoll intonierte der Solist sein Thema in weit gespannten melodischen Bögen.

Mit malerischen Klangfarben und prägnanten, teils hüpfenden, teils kraftvoll-stampfenden Rhythmen gestalteten Heather und Joshua Epstein den tänzerischen dritten Satz. Dunkle, elegische Liegetöne charakterisierten auch den Schlusssatz, in den sich die beiden Künstler durch wechselseitige Impulse hineinsteigerten.

Mit der auch als Kreuzersonate bekannten Violinsonate Nr. 9 in A-Dur ließ das Künstlerduo seinen Beethoven-Abend ausklingen. Der ruhig-besinnliche Einstieg des Klaviers wich schnell rasant-flirrenden Klängen der Violine, federnde Kraft und Eleganz zeichneten die Anschlagskultur von Heather Epstein aus. Das zupackende Spiel steigerte sich zu einer Intensität, die unter die Haut ging. Ruhig und nahezu schwerelos perlten dagegen die Klavierthemen im langsamen Mittelsatz, träumten selbstvergessen vor sich hin. Die Musik vertiefte sich in sich selbst, schien zu ihrem innersten Kern vordringen zu wollen in dieser fast schon meditativen Interpretation. Doch dieser idyllische Moment des Innehaltens, der Raum und Zeit aufhob, schlug abrupt in eine rasant schnelle Schlusspassage um, die einen temperamentvollen Schlusspunkt setzte.

Eingeladen hatte die Projektgruppe Kinder und Jugendliche Saarpfalz, der Erlös soll psychisch erkrankten oder beeinträchtigten Jugendlichen helfen.