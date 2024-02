Vom 4. März bis voraussichtlich 29. April werden die Parkbuchten vor der Frauen- und Kinderklinik (Gebäude 9) auf dem Gelände der Homburger Uniklinik erneuert. Wer auf dem Klinikgelände unterwegs ist, muss in dieser Zeit mit Einschränkungen rechnen. Das teilt die Homburger Pressestelle mit. Das Bauvorhaben sei in vier etwa gleich große Bauabschnitte unterteilt, die nacheinander abgearbeitet werden. So werde im Zeitraum von Anfang März bis Ende April etwa ein Viertel der Parkplätze nicht zur Verfügung stehen, da man die Parkplätze, die schon fertig erneuert sind, oder jene, die erst noch erneuert werden, nutzen kann.